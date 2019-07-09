"Труп уже разлагался!" В Крыму на пляж выбросило тело мужчины с привязанной гирей. Появилось видео 18+

В оккупированном Россией Крыму на пляже поселка Николаевка (Симферопольский район) обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти: к его ногам была привязана гиря.

Как информирует так называемое Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ.

Также сообщается, что личность погибшего определена, проводятся следственные действия направленные на установление обстоятельств смерти мужчины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Крыму на пляж выбросило тело мужчины с привязанной гирей КП-Крым/Вконтакте/Типичная Николаевка

По другой версии гиря была привязана к шее человека. Об этом написал Art. Как сообщают собственные источники телеканала, погибшем оказался 61-летний крымский татарин Рашид Ягъяев, который пропал в Крыму в апреле 2019 года.

"Найденный на берегу в Николаевке — это Рашид Ягъяев. Труп уже разлагался, еле вытащили. Голова и кисти отделились от тела", — сообщил источник, близкий к семье погибшего.

Журналисты передают, что если родным удастся до вечера 9 июля забрать тело, то похороны состоятся в тот же день в микрорайоне Каменка в Симферополе.

Также источник отметил, что Рашид Ягъяев был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.

В Крыму на пляж выбросило тело мужчины с привязанной гирей Art

В это же время "Российская Газета" написала, что гиря была "на голове". Очевидцы ЧП рассказали, что тело мужчины в деловом костюме прибило к берегу после шторма, и по пляжу сразу распространился ужасный запах. Некоторые соцсети поспешили сообщить, что тело было якобы без головы — но эта информация не соответствует действительности, добавил автор материала.

Издание "Комсомольская правда-Крым" тоже сообщило, что именно к шее погибшего веревкой была привязана гиря для занятий тяжелой атлетикой. Журналист отметил, что тело пролежало в воде долгое время.

"Его просто прибило к берегу, ребята вытащили и накрыли покрывалом. Лицо было сильно изувечено, узнать было бы абсолютно невозможно. Одет он был официально — белый верх, черный низ, еще пайта была сверху теплая, и мокасины", — рассказала свидетельница.

Компетентный источник сообщил изданию, что тело уже перевезли в Симферополь. По его информации, нельзя сказать и о том, криминал это или самоубийство.

По информации издания, в сети также появились слухи о том, что в кармане погибшего нашли загадочную флешку, которая помогла его идентифицировать, а кто-то уже "повесил" убийство на одного из местных бизнесменов. Журналист добавил, что отдыхающие говорят, мол, ситуация напоминает 90-е.

"Я разве что в детстве, году в 92-93 слышал о том, что из моря рыбаки выловили мертвеца с ногами в тазике с бетоном. Не знаю, насколько это было правдивым, но тогда активно обсуждалось. Тела из воды доставали и после этого, но, в основном, это были несчастные случаи — пьяные отдыхающие или просто переоценившие свои силы приезжие", — рассказал старожил поселка.

Внимание, видео 18+

На пляж в Николаевке (Симферопольский р-н) прибило труп человека с гирей на ноге и отрезанными кистями рук и головой pic.twitter.com/S3o6NNRT9I — Шаден (@ShadenFM) 9 июля 2019 г.

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