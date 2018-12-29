''Как в Грузии'': в Украине озвучили последствия от забора оккупантов в Крыму

Строительство оккупантами "стены" в аннексированном Крыму является пропагандистским трюком России, которая хочет создать обособленное общество.

Такое заявление сделал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш, рассказав о последствиях строительства забора на административной границе.

"МинВОТ отслеживало закупки, которые объявлялись за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, а также мы знаем компанию, которая является подрядчиком по выполнению большей части работ строительства – она ​​входит в состав российского концерна "Росатом". Эта же компания работала в 2009 году над проектом бордеризации в Грузии, где строила похожий объект на линии разграничения с Южной Осетией", – рассказал Черныш.

По его словам, даже в России открыты уголовные производства по отношению к этому предприятию, где за взятку задержали руководителя.

"Украина расценивает такие действия со стороны Российской Федерации как символический акт бордеризации, чтобы демонстративно показать пределы так называемой "границы" – это пропагандистской трюк Российской Федерации. Кроме этого в Украине есть все основания утверждать, что частично, оборудование, установленное вблизи административной границы, может использоваться для разведывательной деятельности. Однако качество работы таких технических средств очень низкое – мы знаем, что работают не все датчики движения и используются полуэкспериментальные разработки", – подчеркнули в министерстве.

"Стена" в Крыму

Уточняется, что действия РФ являются дополнительным нарушением не только границ, но и прав граждан на свободу передвижения. Это подтверждает нарушение Кремлем универсальных ценностей, закрепленных в Международном пакте о гражданских и политических правах.

"Это лишь дополнительные основания для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав граждан. Позиция Российской Федерации настолько не уверена, что ее руководство пытается дополнительно подчеркнуть, что временно оккупированный Крым – их территория. Это означает, что попытки Российской Федерацией отсоединить Крым не воспринимаются многими людьми, поэтому она прибегает к таким символьным вещам, чтобы это подтвердить", – добавили в МинВОТ.

В ведомстве отметили, что Украина будет и дальше действовать политически, юридически и дипломатически. Чем больше будет международных документов, тем больше это поможет отстаивать в юридическом направлении вопросы, связанные с фиксацией нарушений и возвращением Крыма под юрисдикцию Украины.

"Российская Федерация во временно оккупированном Крыму действует также, как и в Грузии. Ее главная цель – ограничить движение граждан между оккупированными территориями и территориями, которые контролирует правительство, чтобы создать обособленное общество", – резюмировал Черныш.

ФСБ России показала стену на въезде в Крым.



Металлическая конструкция должна защитить аннексированный полуостров от диверсий, контрабанды запрещенных веществ, табака, алкоголя и оружия pic.twitter.com/b8tlDwmSJN — Крым. Реалии (@krymrealii) 28 грудня 2018 р.

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