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В Польше украинца посадили за ДТП: подробности кровавой аварии

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В Польше осудили водителя автобуса, который устроил кровавую аварию в августе прошлого года. В результате погибли 3 и пострадали 38 украинских туристов.

Как рассказала OBOZREVATEL вдова одного из погибших, тернополянка Тамара Палащук, 42-летний водитель Николай Л. получил 6,5 лет лишения свободы и 15 лет запрета на управление авто на территории Польши.

Также мужчину обязали выплатить по 10 тысяч злотых (около 70 тысяч гривен) компенсации пострадавшим, которые, обращались в суд.

Тамара Палащук вместе с мужем Владимиром. Фото сделано в салоне автобуса незадолго до ДТП

Тамара Палащук вместе с мужем Владимиром. Фото сделано в салоне автобуса незадолго до ДТП

По мнению Тамары, шесть с половиной лет – это малый срок. "Будем подавать апелляцию. Максимальное наказание в соответствии со статьей – 12 лет лишения свободы", – сообщила она.

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По словам Палащук, причиной кровавого ДТП является безответственность водителя. Так, на суде было установлено, что водитель вместо положенных 30 км/час двигался по опасному участку серпантина в пределах 75 км/час. В результате автобус слетел с обрыва и перевернулся.

ДТП произошло в августе 2018 года

ДТП произошло в августе 2018 года

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области столкнулись два мотоцикла, в результате погибли три человека, двое из них – школьники. По предварительной версии, один из мотоциклистов влетел в выбоину, после чего байк отбросило на встречную полосу.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогах
Место
Польша
Теги
ДТПавтокриминал
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