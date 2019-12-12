Как убили Шеремета: видео момента взрыва

Всплыло видео момента взрыва автомобиля, в котором был известный журналист Павел Шеремет, в Киеве 20 июля 2016 года, в результате которого он погиб.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. OBOZREVATEL публикует ролик смертельного взрыва.

Лишь 12 декабря 2019 года Национальная полиция Украина задержала подозреваемых в убийстве Шеремета, в частности основателя украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко и волонтера и военного медика Юлию Кузьменко.

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