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12 декабря • обновлено в 17:19
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Как убили Шеремета: видео момента взрыва

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Всплыло видео момента взрыва автомобиля, в котором был известный журналист Павел Шеремет, в Киеве 20 июля 2016 года, в результате которого он погиб.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. OBOZREVATEL публикует ролик смертельного взрыва.

Лишь 12 декабря 2019 года Национальная полиция Украина задержала подозреваемых в убийстве Шеремета, в частности основателя украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко и волонтера и военного медика Юлию Кузьменко.

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Автор
Яра Дорош
Место
Украина Киев
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