Как у себя дома: стало известно, чем экс-министр обороны Украины занимается в Крыму

Бежавший в Россию бывший министр обороны Украины Павел Лебедев развел масштабную девелоперскую деятельность в оккупированном Крыму и строит дорогое жилье на побережье.

Об этом пишет российская "Новая газета".

"Принадлежащая ему группа компаний "Парангон" строит апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории. Концепция бизнеса Лебедева такая же, как у депутата Кабанова: строить апартаменты без социальной инфраструктуры, но поближе к морю", – сказано в материале.

Павел Лебедев

В частности, его компания "Агат-А" получила 8,99 га земли в севастопольском урочище Ласпи под строительство пансионата для семей с детьми. Однако, вместо него на этом месте возвели два девятиэтажных дома. На сегодняшний день апартаменты там стоят от 5,6 млн рублей (2 млн 864 тыс. гривень по курсу НБУ, - Ред).

"Политика городского правительства в отношении Павла Лебедева действительно до конца не понятна. За одни стройки с ним судятся, а другие, к которым не меньше вопросов, – легализуют. Но надо сказать, что Лебедев в одобрении местных чиновников не особо нуждается: это вполне самостоятельная фигура с большим капиталом и связями на федеральном уровне", – сказал член общественной палаты Севастополя Иван Комелов.

Напомним, пост министра обороны Украины Лебедев занимал с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года. Сбежал из страны он до официальной отставки, со многими министрами экс-президента Виктора Януковича. Генеральная прокуратура открыла против Лебедева уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны.

Как сообщал "Обозреватель", в мае 2017 года Лебедев построил в уникальном природном заказнике жилой комплекс.