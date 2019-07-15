"Как у печей Освенцима": символичное фото с Донбасса шокировало украинцев

Фотография заброшенных железнодорожных путей в оккупированном Донбассе шокировала украинцев.
Снимок ржавых рельсов, которые обрываются, назвали символичным.
"Конец пути", "Дорога в никуда", "Донбасс умер", "Такое страшное окончание рельс видела только возле печей в Освенциме", — пишут в комментариях.
Twitter Falcon
Наверно, самое символичное фото нынешнего Донбасса https://t.co/UzpCKLvMiz— Денис Казанський (@den_kazansky) 14 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыло знаковое видео о дорогах в Украине из "Слуги народа".
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