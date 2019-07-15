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"Как у печей Освенцима": символичное фото с Донбасса шокировало украинцев

8.9т Читать материал на украинском

Фотография заброшенных железнодорожных путей в оккупированном Донбассе шокировала украинцев.

Снимок ржавых рельсов, которые обрываются, назвали символичным.

"Конец пути", "Дорога в никуда", "Донбасс умер", "Такое страшное окончание рельс видела только возле печей в Освенциме", — пишут в комментариях.

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"Как у печей Освенцима": символичное фото с Донбасса шокировало украинцев

Twitter Falcon‏

"Как у печей Освенцима": символичное фото с Донбасса шокировало украинцев
"Как у печей Освенцима": символичное фото с Донбасса шокировало украинцев
"Как у печей Освенцима": символичное фото с Донбасса шокировало украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыло знаковое видео о дорогах в Украине из "Слуги народа".

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Новости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Донбасс умер, Крым умер, Крымский мост вот-вот рухнет, Россия вот-вот развалится, и только Украина цветет и пахнет. Глядишь, скоро россияне в xoxляндию потянутся на заработки.
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Qurd Boz
Qurd Boz
"Puten, vvedi voyska ! İ, o chudo, uslıshan qlas "naroda"...
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CARGO 100
CARGO 100
Селяне, у вас что, "тупиков" нет в укрзелезнице?
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