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27 сентября • обновлено в 19:58
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Как Цемаха: СБУ похитила опасного террориста "Л/ДНР"

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Контрразведка СБУ вывезла из неподконтрольной территории Донбасса террориста "ЛНР".

Как сообщила пресс-служба ведомства, боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" на протяжении 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности в ожесточенных боевых действиях неподалеку Дебальцево.

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Впоследствии он осуществлял боевое дежурство на блокпостах НВФ "ЛНР" неподалеку оккупированного Сорокиного. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Иллюстрация

Иллюстрация

dw.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ похитила на Донбассе террориста Владимира Цемаха, который подозревается в причастности к трагедии MH17. Позже оккупанта и его соратников обменяли на украинских пленных в России.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Куль Олег
Куль Олег
Нудно перенимать опыт Израиля и уничтожать Иуд на месте от несчастного случая.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Почему именно этого, если судя по перечню его преступлений, этим грешны там все "мирные ополченцы".
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1
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Очень опасный террорист. Стоял на блокпостах, потом работал в таможне. На Донбассе все мужчины стояли на блокпостах и жарили укроп. Украина подтверждает, что население Донбасса им не нужно. Ну что ж, уйдут. Вместе с территориями.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Кропива Макс, да что ты. Он, как и Цемах, террорист №1 в мире?
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Кропива Макс
Кропива Макс
Газмяс Омский, ради простого лошары никто бы не проводил операцию по вывозу с оккупированной территории этого тела.
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