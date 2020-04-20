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20 апреля • обновлено в 18:51
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Как Тимошенко оставила Украину без спасения от коронавируса: СМИ расследовали крах завода "Буревестник"

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Украинское правительство времен премьерства Юлии Тимошенко не рассчиталось с киевским госзаводом "Буревестник", который ранее изготовлял отечественные аппараты ИВЛ, стратегически важные при нынешней пандемии коронавируса COVID-19.

Впоследствии завод, находящийся на балансе государственного концерна "Укроборонпром", обанкротился и сейчас не работает. "Буревестник" не подключен к электроэнергии, там нет газа и воды, разрушены все цеха, на которых производили продукцию, передают "Схемы" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Завод "Буревестник"

Завод "Буревестник"

Коллаж

Завод был единственным в Украине государственным производителем аппаратов искусственной вентиляции легких под названием "Бриз".

"Это был завод, который действительно делал радиолокационную аппаратуру для подводных лодок. Кроме того, он изготавливал также медицинские аппараты, и это тоже известная история. Он изготавливал также вычислительную технику. Он был такой, достаточно известный, еще тогда, в Советском Союзе", – рассказал о производственном прошлом завода Мустафа Найем, заместитель гендиректора "Укроборонпрома".

Как Тимошенко оставила Украину без спасения от коронавируса: СМИ расследовали крах завода "Буревестник"

Схемы

Как Тимошенко оставила Украину без спасения от коронавируса: СМИ расследовали крах завода "Буревестник"

Схемы

После распада СССР и окончания "гонки вооружения" необходимость в специфическом оборудовании – в частности, радиолокационном – отпала. Завод постепенно начал терять заказ, накапливая долги перед работниками.

Переломным для этой ситуации мог стать 2009 год, когда в мире началась эпидемия свиного гриппа. Тогдашнее правительство во главе с Тимошенко поручило заводу изготовить несколько аппаратов ИВЛ для больных с осложнениями от гриппа.

Тогдашнее правительство во главе с Тимошенко поручило изготовить аппараты ИВЛ

Тогдашнее правительство во главе с Тимошенко поручило изготовить аппараты ИВЛ

Схемы

"Буревестник" выполнил заказ, но с ним не рассчитались. "Правительство Тимошенко переоценило свои силы, оно-то в ручном режиме заставило завод обеспечить производство оборудования для больниц. Кстати, эти аппараты ИВЛ сегодня и составляют большинство имущества медицинского в больницах, которые сейчас подсчитывает Минздрав – что у нас есть для борьбы с пандемией коронавируса. Однако средств правительство уже не смогло обеспечить для того, чтобы рассчитаться с заводом", – рассказал председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

По словам Мустафы Найема, именно это и стало своеобразной точкой отсчета больших проблем завода.

"И это нормальная украинская история: когда продукцию изготовили, раздали по больницам, а деньги не вернулись. Из того, что говорит завод – они изготовили где-то тысячу, тысячу с чем-то. 300 забрало государство, а другие 700 они раздали, где-то продали, в больницы", – отметил он.

"Буревестник" сейчас

"Буревестник" сейчас

Схемы

"Буревестник" сейчас

"Буревестник" сейчас

Схемы

Позже завод взял кредит, но смог рассчитаться с ним, полностью прекратил производство оборудования, постепенно превращаясь в банкрота.

"В принципе, все бюджетные расходы осуществлялись из центра, непосредственно по разрешениям – то устным, то официальным – которые исходили от Юлии Тимошенко. Соответственно, если такой большой государственный заказ не был оплачен, то можно говорить о политической ответственности тогдашнего премьера. Те производственные мощности и конструкторская документация, те уникальные технологии, которые были на заводе, они фактически оказались – скажем метафорически – под открытым небом", – считает Глеб Каневский.

"Буревестник" сейчас

"Буревестник" сейчас

Схемы

"Буревестник" сейчас

"Буревестник" сейчас

Схемы

Журналисты связались с нынешней главой партии "Батьківщина" и спросили, чувствует ли она политическую ответственность за банкротство "Буревестника".

Тимошенко ответила, что это интервью не было согласовано. "Оставьте меня с такими вопросами", – добавила она.

Как Тимошенко оставила Украину без спасения от коронавируса: СМИ расследовали крах завода "Буревестник"

Схемы

О том, возможно ли восстановить работу завода, смотрите в журналистском расследовании на видео:

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персоны
Юлия Тимошенко Мустафа Найем
Место
Украина Киев
Теги
фотографии видео политика Укроборонпром ВО Батьківщина
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
А кто у нас когда либо за что то ответил? Вот потому то и "все пропало"....
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