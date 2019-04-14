Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

В сети появились фото разрушений, вызванных войной и террористическими властями в оккупированной пророссийскими силами Макеевке Донецкой области.

Снимки были сделаны возле Дома культуры имени Кирова, в парке Металлургов и около школы №9, говорится на канале в Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости".

"А какой раньше парк, ДК был", – подписали фото почти уничтоженных зданий в соцсети.

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Макеевка является одним из самых больших городов Донбасса. В 2018 году она занимала 14-е место по количеству населения в Украине. До войны там проживало около 400 000 людей.

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

На карте захваченных территорий Донецкой области Макеевка расположена в самом центре.

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло отравление водой. По сообщению самих жителей, инфекционные отделения больниц города заполнены, особенно страдали дети. В аптеках был дефицит лекарств, а торговцы очищенной водой поднимали цены.

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