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Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

3.1тЧитать материал на украинском

В сети появились фото разрушений, вызванных войной и террористическими властями в оккупированной пророссийскими силами Макеевке Донецкой области.

Снимки были сделаны возле Дома культуры имени Кирова, в парке Металлургов и около школы №9, говорится на канале в Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости".

"А какой раньше парк, ДК был", – подписали фото почти уничтоженных зданий в соцсети.

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Новости
Массовое отравление в Макеевке: появились первые результаты анализов
Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Макеевка является одним из самых больших городов Донбасса. В 2018 году она занимала 14-е место по количеству населения в Украине. До войны там проживало около 400 000 людей.

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

На карте захваченных территорий Донецкой области Макеевка расположена в самом центре.

Как террористы угробили Донбасс: в сети появились ужасающие фото

Telegram "В Макеевке - В Донецке - Новости"

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло отравление водой. По сообщению самих жителей, инфекционные отделения больниц города заполнены, особенно страдали дети. В аптеках был дефицит лекарств, а торговцы очищенной водой поднимали цены.

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Место
Украина
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Мотли Крю
Мотли Крю
Не беда. Хохлы за всё ответят. Эти скоты дохнут уже быстрее всех в мире и разбегаются как тараканы . Дальше будем стимулировать этот процесс
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Макарский Александр
Макарский Александр
Слава Богу, крымчане свалили из Быдло-рейха. А в Донецке еще будет столица незалежной Украины. Киевщина,как исконно русские земли,войдет в состав РФ,западенщина подаренная украинцам кровавым Сталиным вернется в родную польскую гавань. А бандеровцы поедут на Магаданщину, ударным трудом искупать свою вину перед великим русским народом
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Пигин Макс
Пигин Макс
По закону жанра, в конце статьи должно быть написано, что это сепаратисты сами обстреляли свои дома и школы, дабы опорочить честное имя украинской армии.
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