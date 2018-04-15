Как террористов на Донбассе дразнили флагом Украины: появилось видео

Украинские активисты потроллили террористов на Донбассе, запустив в небо флаг Украины со стороны Светлодарска в Донецкой области в сторону оккупированной Горловки.

Волонтеры вместе с военными запустили его на воздушных шарах. Видео процесса опубликовал ТСН(чтобы посмотреть ролик, доскрольте новость до конца).

Свидетельством того, что флаг появился над оккупированной Донецкой областью, стали выстрелы боевиков. Следовательно, местные жители таки увидели государственный флаг Украины.

Флаг Украины над Донбассом Кадр из видео

"Люди стояли и плакали, когда увидели флаг. Они плакали на той стороне, потому что верят, что мы вернемся и поможем. Мне друзья звонят и просят ускорить освобождение", - рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Дед".

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Также военные передали на оккупированную часть области воздушную бандероль с желто-голубыми лентами и открытками. На них написано: "Не бойтесь - вы уже свободны".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России люди вышли на улицы с флагами Украины.