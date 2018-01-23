Как студент Бауманки убил соседку и при чем здесь песня

22 января студент одного из популярных вузов Москвы Артем Исхаков убил и трижды изнасиловал свою однокурсницу Татьяну Страхову. О своем жутком преступлении он самостоятельно написал в прощальном письме. В деле об убийстве и самоубийстве вскрылись новые подробности.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Артему Исхакову было 19 лет, он закончил школу экстерном. Совмещал работу и учебу.

Артем Исхаков Mash

Парень был из хорошей семьи. Его мама и папа - банковские работники, живут в центре Москвы на Земляном валу в 4-комнатной квартире, всего у них трое детей - старший сын Тимур, средний - Артем, младшая дочка Лия.

Парень описал все происходящее на своей странице "ВКонтакте". Он рассказал, как и почему убил соседку Татьяну Страхову, которую безответно любил.

Артем подробно описал, что сначала ударил Таню, потом пытался душить и в итоге зарезал ножом.

Оставил наставления друзьям и знакомым, не забыв указать пароли от кредитных карт.

Татьяна Страхова Mash

В своем последнем посте Артем указал, что слушал песню группы "Мы" - "Возможно". Интересно, что этот факт возмутил многих пользователей сети, которые и до этого преступления считали творчество группы весьма депрессивным.

Сейчас в интернете уже создана петиция, чтобы запретить к распространению этот трек. Пользователи считают, что именно депрессивная песня могла окончательно подтолкнуть съехавшего с катушек парня к действию.

"Мне придется убить себя

Ведь только так ты будешь знать точно

Что между нами ничего и никогда

Не будет возможно", - говорится в песне.

Как сообщал "Обозреватель", ранее супружеская пара из Волгограда "прославилась" на весь мир тем, что на протяжении нескольких месяцев они насиловали собственную несовершеннолетнюю дочь.