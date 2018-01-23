Как студент Бауманки убил соседку и при чем здесь песня

22 января студент одного из популярных вузов Москвы Артем Исхаков убил и трижды изнасиловал свою однокурсницу Татьяну Страхову. О своем жутком преступлении он самостоятельно написал в прощальном письме. В деле об убийстве и самоубийстве вскрылись новые подробности.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Артему Исхакову было 19 лет, он закончил школу экстерном. Совмещал работу и учебу.
Артем Исхаков
Mash
Парень был из хорошей семьи. Его мама и папа - банковские работники, живут в центре Москвы на Земляном валу в 4-комнатной квартире, всего у них трое детей - старший сын Тимур, средний - Артем, младшая дочка Лия.
Парень описал все происходящее на своей странице "ВКонтакте". Он рассказал, как и почему убил соседку Татьяну Страхову, которую безответно любил.
Артем подробно описал, что сначала ударил Таню, потом пытался душить и в итоге зарезал ножом.
Оставил наставления друзьям и знакомым, не забыв указать пароли от кредитных карт.
Татьяна Страхова
Mash
В своем последнем посте Артем указал, что слушал песню группы "Мы" - "Возможно". Интересно, что этот факт возмутил многих пользователей сети, которые и до этого преступления считали творчество группы весьма депрессивным.
Сейчас в интернете уже создана петиция, чтобы запретить к распространению этот трек. Пользователи считают, что именно депрессивная песня могла окончательно подтолкнуть съехавшего с катушек парня к действию.
"Мне придется убить себя
Ведь только так ты будешь знать точно
Что между нами ничего и никогда
Не будет возможно", - говорится в песне.
Как сообщал "Обозреватель", ранее супружеская пара из Волгограда "прославилась" на весь мир тем, что на протяжении нескольких месяцев они насиловали собственную несовершеннолетнюю дочь.