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Приковали цепью: на Луганщине родители жестоко поиздевались над ребенком. Фото

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В Луганской области родители приковали цепью к входной двери своего 6-летнего ребенка.

Издевательство над малышом выявили полицейские и работники служб по делам детей в ходе профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к насилию, сообщил в Facebook начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Проведена поверка по адресу проживания женщины 1992 г. р., и ее мужа 1982 г. р., работающего механизатором. Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г. р. был привязан металлической цепью от входной двери и находился в коридоре дома", – отметил Аброськин.

Родители заявили, что мальчика привязали "за плохое поведение".

Родители поиздевались над малышом

Родители поиздевались над малышом

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По словам отца и матери, они не впервые используют такой "метод воспитания", поскольку сын не реагирует на замечания и портит имущество.

На Луганщине родители жестоко поиздевались над ребенком
На Луганщине родители жестоко поиздевались над ребенком
На Луганщине родители жестоко поиздевались над ребенком
Случай произошел в с. Айдан-Николаевка

Случай произошел в с. Айдан-Николаевка

Google. Maps

На данный момент ребенка осматривают медики. Представители служб по делам детей будут решать вопрос о временном изъятии мальчика из семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские вместе с соцработниками изъяли из многодетной семьи четырех малышей. Мальчики и девочки были в удручающем состоянии.

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Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаЛуганск
Теги
детикриминалНациональная полиция Украины
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ипанутые люди, жертвы майданобесия, це украинзке мир..
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