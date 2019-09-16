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16 сентября • обновлено в 17:23
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Как смола: в Азовском море почернела вода. Видео

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В селе Счастливцево Генического района Херсонской области вода в Азовском море приобрела черный цвет.

Дело в том, что на побережье вынесло десятки тонн водорослей. Об этом изданию "Типичный Херсон" сообщила очевидица Ярослава Солодова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отдыхающие отметили, что купаться в такой воде просто невозможно.

В Азовском море почернела вода

В Азовском море почернела вода

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Как сообщал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте, в Приморском посаде Запорожской области Азовское море окрасилось в черный цвет: к берегу прибило много медуз и темных водорослей.

Также на территории популярного украинского курорта Кирилловка море у побережья заполонили медузы. Именно в этом пгт несколько баз отдыха сливают нечистоты в песок и море.

OBOZREVATEL выяснил, что Кирилловка рискует оказаться на грани экологической катастрофы. Позже издание сообщило, что курорт снова попал в центр скандала. Оказалось, что местные власти по новой дерибанят побережье Азовского моря. Судя по всему, не без помощи правоохранительных органов.

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Место
Украина Херсон
Тег
Азовское море
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы решили помыться всем скопом))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
Чему удивлятся.В Одессе фикалии уже давно на пляжах прижились.
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CARGO 100
CARGO 100
Но пляжи всё равно у немытых селюков полны ...
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