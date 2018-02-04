Как силы АТО освободили пять поселков на Донбассе: появились новые детали

Два соседних села на Донбассе - Новоалександровка и Катериновка - перешли под контроль Вооруженных Сил Украины. Линия фронта подошла вплотную к оккупированному Первомайску Луганской области.

В целом с конца прошлого года армия вернула Украине пять населенных пунктов - Травневое, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровку и Катериновку, говорится в сюжете ТСН.

В Новоалександровку ранее заходили и боевики, и украинская разведка. Наступил момент, когда ВСУ решили взять населенный пункт под контроль.

"Воспользовавшись плохими погодными условиями, мы установили полный контроль над селом. Это был сюрприз для сепаратистов. Они поняли, что сюда ходить не стоит. Здесь уже – Украина. Не просто на окраинах", - рассказал офицер Гражданско-военного сотрудничества Вячеслав Скоряк.

Сейчас в Новоалександровке живет не более 20 человек, десятки домов стоят пустыми. У некоторых есть паспорт "ЛНР" и они до сих пор получают пенсию у боевиков в рублях. В соседней освобожденной Катериновке многие жители имеют квартиры и работу в оккупированном Первомайске.

В Катериновке, предположительно, скрывался боевик с красноречивым позывным "Дохлый". Его форму и документы нашли военные.

"Украина не очень заботилась о местных патриотах. Дети часами месят грязь по проселочным дорогам, чтобы добраться до школы. Взрослые, которые устали от безвластия, просят военных восстановить связи с Украиной", - говорится в сюжете.

Как сообщал "Обозреватель", два занятых ВСУ поселка в Луганской области согласно Минским договоренностям должны были находиться под контролем Украины.