Как Саакашвили за деньги Курченко на госизмену заработал: эксклюзивный документ

Одиозный украино-грузинский политик Михаел Саакашвили должен отбывать наказание за государственную измену. В распоряжении издания оказался экспертный вывод, который прямо указывает, что опубликованная Генеральной прокуратурой запись разговора Михо и олигарха Сергея Курченко является подлинной.

Это дает прямые доказательства для Генеральной прокуратуры на открытие уголовного дела по статьям 111 (Государственная измена) и 109 УК (Действия, направленные на насильственную смену конституционного строя или захват государственной власти).

В этом материале OBOZREVATEL расскажет, почему правоохранителям нужно детальней заняться этим преступлением, которое могло унести тысячи жизней украинцев.

Краткая предыстория:

Речь идет о скандальных пленках, опубликованных еще в декабре 2017 года. Тогда Генеральная прокуратура Украины совместно с Службой безопасности опубликовали перехваченные записи, где якобы общаются Михаел Саакашвили с беглым олигархом Сергеем Курченко. Все бы ничего, но они оба обсуждают план революции в Украине, а также “спонсорскую помощь” от соратника Януковича.

Сергей Курченко стал миллиардером еще в молодом возрасте, а в 2014 году состояние 29-летнего бизнесмена оценивали в 250 миллионов долларов. При власти Виктора Януковича Курченко владел футбольным клубом "Металлист", группой компаний "Газ Украина 2009" и другими фирмами. В 2013 году он приобрел Брокбизнесбанк и медиахолдинг UMH Group. После бегства Януковича покинул Украину и продолжить бизнес в Москве.

Сейчас же Сергей Курченко является одним из главных спонсоров псевдореспублики "ДНР";

Цель сотрудничества Саакашвили и Курченко – организация массовых беспорядков. По версии следствия, олигарх был заинтересован в ослаблении украинских властей, чтобы защитить свои бизнес-интересы. Саакашвили же хотел любым путем прийти ко власти.

В декабре 2017 года с 3-й попытки был пойман ближайший соратник Михо Северион Дангадзе. Он был руководителем киевской партийной организации "Движения новых сил". На тот момент глава ГПУ Юрий Луценко утверждал, что правоохранители зафиксировали транш от Курченко в размере 500 тысяч долларов. Посредником в получении денег выступал ближайший соратник Михо, один из лидеров “Движения новых сил” Северион Дангадзе.

Ему было объявлено о подозрении по ст.256 (Содействие участникам преступной организации) и ст.110 (Посягательство на территориальную целостность страны). Но чтобы избежать тюрьмы, он пошел на сделку со следствием и подтвердил факт сотрудничества лидера партии Саакашвили с Сергеем Курченком 25 мая 2018 года. После этого он вышел на свободу.

Несмотря на очевидные факты – а именно признание посредника в сделке, соратника Михо – правоохранители дело спустили на тормозах.

Курченко и Саакашвили

Записи оказались автентичными

Помимо задержания посредника Дангадзе, следствие опиралось на перехваченный разговор Михо и Курченко, где они прямо договариваются о сотрудничестве. ГПУ запись разговора сразу же опубликовало.

Вот отрывок из разговора:

С. К: Ясно. Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, есть финансовые ресурсы, и у меня есть в России возможность заходить в разные кабинеты. И я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий?

М. С: Я думаю, что просто надо вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним это…

С. К: А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приехать, сюда, где я, чтобы мы через него коммуницировали?

М. С: Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись по пунктам.

Этот разговор является подлинным.

В распоряжении OBOZREVATEL оказались выводы эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) от августа 2019 года Евгения Тымко, который несколько месяцев анализировал предоставленные записи разговора. При этом в документе отмечается, что Тымко является специалистом, со всеми необходимыми регалиями и опытом работы в этой сфере с 1993 года.

На страницах исследования эксперт детально описывает и анализирует, кому могут принадлежать голоса на нескольких пленках, предоставленных ГПУ. В итоге Тымко приходит к выводу, что как голоса, так и сама пленка являются подлинными.

Вывод эксперта Скриншот

“Запись разговора, которая содержится 51/802 от 21.11.2017 года… является оригинальной и, с технической точки зрения, аутентичной. Указанная запись не монтировалась и не была изменена как во время беседы, так и после нее”, – подчеркнул эксперт.

Также аутентичными признаны и записи разговора Дангадзе. Эксперт прямо указывает, что пленки его разговора не были смонтированы. Весь полный и детальный отчет специалиста, который прямо подтверждает подлинность разговора Михо и его людей с окружением Сергея Курченко, находится в распоряжении OBOZREVATEL. Мы публикуем лишь вывод из данного исследования.

Отчет эксперта

Отчет эксперта

Отчет эксперта

Отчет эксперта

Почему ГПУ бездействует?

В целом публикация отчета эксперта, а также чистосердечное признание Дангадзе прямо подтверждают тезис – в 2017 году Саакашвили планировал на деньги олигарха Сергея Курченко попытаться сместить власть в Украине. И пытался получить первый транш в размере 500 тысяч долларов.

Это прямое предательство интересов украинцев, которое должно быть наказано как государственная измена. По закону, изменщики должны отбывать наказание от 10 до 15 лет в тюрьме.

СМИ неоднократно писали, что олигарх Сергей Курченко является бизнес-куратором "ДНР", а его компания "Газ-Альянс" как минимум до 2019 года монопольно экспортировала уголь на оккупированных территориях. Владельцы копанок, начиная с весны 2018 года, были вынуждены платить структурам Курченко около $5 за каждую тонну перевозимого угля. Отдельные расследователи считают, что в свое время Курченко мог быть напрямую заинтересован в устранении "лидера ДНР" Александра Захарченко в августе 2018 года, который ограничивал его влияние.

То есть мы имеем ситуацию, когда некий политик на деньги и в интересах откровенно антиукраинского миллиардера пытается сместить легитимную власть в Украине. Это подтверждают как пленки разговоров, так и чистосердечное признание посредника в сделке Севериона Донгадзе.

И ничего нет, правоохранители не высказывают к нему никаких претензий. А тем временем одиозный грузино-украинский политик продолжает спокойно ходить по эфирах ток-шоу и раздавать украинцам советы, как и где лучше жить дальше.

Не зря буквально несколько недель назад Михо снова начал играть на руку росСМИ, рассказав в эфире одного из телеканалов, что украинцы живут хуже, чем при СССР. Cлова Саакашвили сразу подхватили прокремлевские СМИ, ведь они идеально ложатся в антиукраинскую повестку. Russia Today разнесла на аглийском языке этот тезис фактически на весь мир, пишет издания "Тексты".

Скриншот

Если не остановить этот беспредел, то будет лишь хуже. Правоохранители должны не медлить и объявить о подозрении Михо по статье 111 УК (Государственная измена) и взять Саакашвили под стражу.

OBOZREVATEL обязательно отправит запросы в правоохранительные органы чтобы узнать, почему в Украине не расследуют такое тяжелое преступление, как государственная измена.

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