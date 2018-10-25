''Как с Гитлером'': топ-пропагандиста Кремля разозлила престижная премия Сенцову

Ведущий пропагандист Кремля Владимир Соловьев сравнил награждение украинского режиссера Олега Сенцова престижной премией "За свободу мысли" имени академика Сахарова с признанием Европой немецкого диктатора Адольфа Гитлера перед войной.

Скандальное заявление он сделал в интервью "Федеральному агентству новостей", добавив, что не удивлен решением Европарламента, потому что это делается "назло России".

"Я бы удивился, если бы ему не дали награду. Тот факт, что многие решения сейчас принимаются назло России и для того, чтобы выразить свою солидарность с Украиной, очевиден", – сказал пропагандист.

По словам Соловьева, теперь Россия может покинуть состав Совета Европы и его структур, о чем неоднократно уже говорили в Кремле.

"Это особенность западной психологии. Хочу напомнить, как перед войной Адольф Гитлер известными журналами признавался человеком года. Хочу напомнить, что Европа известна не то чтобы своими двойными стандартами, а скорее убежденностью в том, что у нее есть право судить. Правда, потом почему-то суд истории выносит совсем иные вердикты. Но для нас вопрос формулируется по-другому: а что нам делать в этом парламенте и зачем нам находиться среди этих людей", — сказал пропагандист Кремля.

Он добавил, что это только подтолкнет Россию "к осознанному выбору и выходу" из Совета Европы и его институтов. "Включая Европейский суд по правам человека".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября Европейский парламент принял официальное решение о вручении премии Сахарова Сенцову.

Такая награда выдаетсяза достижения в сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова.

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