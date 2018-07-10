Проверки и военные катера. Россия решила "откусить" у Украины и Азовское море

Россия отжимает у Украины Азовское море. Массовая остановка и задержка российскими пограничниками как украинских, так и иностранных кораблей, идущих по акватории Азова, может привести к серьезным экономическим проблемам. Иностранный бизнес начнет искать другие рынки для торговли, а наши рыбаки уже не смогут беспрепятственно ловить рыбу. К тому же, неподалеку от Мариуполя расположился военный флот РФ, что несет военную угрозу. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Останавливают корабли на три часа

Собственно, останавливать как украинские, так и иностранные суда пограничники России начали еще в конце апреля. Они задержали сторожевой корабль с гражданами Турции, Грузии, Египта и Нигерии. Затем, 1 мая, остановили болгарский теплоход, который шел в Мариуполь. А 4 июля в Азовском море россияне уже остановили для проверки пять судов. В ночь с 8 на 9 июля эта цифра увеличилась до семи. Среди них только одно украинское судно. Остальные принадлежат Румынии, Хорватии, Швейцарии, Турции, Ливану и Египту. Все суда держали по 2-3 часа, а потом отпустили.

В российских СМИ приводили слова некоего источника Черноморского флота РФ, который такое поведение называл ответом на то, что украинские пограничники весной арестовали судно "Норд", а на моряков завели дело за нарушение правила захода в Крым.

Судно "Норд"

Сейчас в акватории Азовского моря находится около 40 военных российских катеров. Даже есть два малых ракетных катера. "Россияне завели туда артиллеристско-ракетные катера, причем у них на борту ракеты "Калибр", это аналог американского "Томагавка". И они осуществляют досмотр как наших, так и иностранных суден", - говорит OBOZREVATEL генерал-лейтенант, экс-глава штаба АТО Игорь Романенко.

Суть конфликта

Россию никогда не устраивала ситуация, которая сложилась в Азовском море. Они всегда считали, что Украина имеет тут преимущество - и в судоходстве, и ловле рыбы.

"Россия просто отжимает у нас Азовское море, - считает военный эксперт Олег Жданов. - Видимо, Азов шел в одном пакете с Крымом, и это был только вопрос времени, когда построят Керченский мост и превратят Азов во внутреннее море. Такие меры Россия предпринимает для того, чтобы дать понять не только нам, но и другим государствам, что уже завтра они объявят сумму пошлины для прохода через Керченский пролив", - говорит Жданов.

По его словам, Россия постоянно настаивала на том, чтобы признать Азов внутренним морем. "В таком случае по международному морскому праву россияне могут ходить и ловить рыбу по всей акватории до уреза воды. И понятие морская граница просто исчезает. Ведь до этого Украина была, по их мнению, в более выгодном положении - все отмели с рыбой находятся на нашей территории. А теперь они там хозяева, их охрана шныряет, где хочет, гоняет наших рыбаков. Поэтому у них проблем с ловлей рыбой не будет, а вот у нас уже есть", - считает Жданов.

А военный эксперт, заместитель руководителя ЦИАКР Антон Михненко говорит, что Россия просто злоупотребляет своим военным преимуществом на Азовье.

"Еще в начале 2000-х годов был подписан договор между нашими государствами. По нему и мы, и Россия имеем право передвигаться по Азовскому морю, и можем проверять корабли. Например, мы в середине моря можем остановить российский корабль и проверить его, и россияне также. Но сейчас Россия делает это демонстративно, останавливает всех подряд, задерживает на 2-3 часа. При этом российские суда они не трогают", - говорит Михненко.

Бизнес может уйти

Кроме рыбы, Украина рискует потерять серьезные доходы от прохода иностранных кораблей по Азовскому морю. А далее и в принципе весь регион может быть поставлен на грань экономического банкротства.

"Сейчас Россия создает некомфортные условия для нашей торговли. Ведь в основном металл с Мариупольского завода везут морем, а не железной дорогой. Вот задержали корабль на три часа. А в Керченском порту его ждет другое большое судно, на которое нужно осуществить перевалку. Три часа простоя в порту для владельца обходятся в копеечку. Иностранцы видят, что раз задержали их судно, второй раз, третий. Это не нравится бизнесу, и они будут искать другие пути прохода. Это серьезные убытки для Украины", - говорит военный эксперт, замруководителя ЦИАКР Антон Михненко.

К этому нужно добавить проблемы после открытия Керченского моста. Он уже ограничил проходимость кораблей: только 23% тех, кто ранее проходили тут в Мариуполь, теперь могут преодолеть препятствие. Вместо 200 метровых суден, тут могут идти только судна длиной 160 метров, грузоподъемностью до 10 тонн. А на дальние расстояния - в Азию, Африку - могут ходить только суда океанского класса. В результате многие вынуждены проводить перевалку грузов в Керчи на более мелкие корабли, а это тоже траты.

Эксперт Олег Жданов называет и социальные проблемы, которые могут последовать за таким конфликтом. "Сейчас Мариуполь - порт и комбинат - могут оказаться на грани банкротства. Фактически для них произойдет блокада, люди потеряют зарплаты, им нечем будет кормить детей. И достаточно отправить туда несколько кликуш, которые начнут кричать об этом. И мы можем увидеть то, что мы наблюдали в Донецке, Харькове, Одессе в 2014 году. Ведь толпой удобно управлять, скажут у вас нет денег, а мы вам от России дадим заказ и деньги. И люди сами поднимут триколор. Тут и войны не нужно. Это очень опасная ситуация", - считает Жданов.

Возможен ли военный конфликт

Что касается военного конфликта в Азовском море, то эксперты считают, что сейчас он вряд ли возможен. Но это не значит, что Россия не воспользуется ситуацией в дальнейшем в этом регионе.

"Когда мы будем уже прижаты ими к берегу, а международная политическая ситуация сложится в пользу России, то они могут провести тут военную операцию. Пока они давят и смотрят, как мы на это реагируем. Мы в ответ провели тут военные учения, и показали, что в случае чего можем дать по зубам. Но этого мало. Нужно чаще поднимать эту проблему на международном уровне", - считает Михненко.

Жданов считает, что пока отдыхать на берегу Азовского моря можно, там еще ходят наши пограничники. "Думаю, вряд ли военная десантная операция может состояться тут в ближайшее время. Потому что России придется выступать под триколором, зелеными человечками тут уже не обойтись. Но никто не позволит развязать войну на европейском континенте. Да и в Сирии у Путина сейчас проблем много, он еще не знает, как ему оттуда выпутаться", - говорит Жданов.

Хотя Игорь Романенко предпочитает быть острожным. "Россия проводит там военную эскалацию, заводит военные катера. А если есть порох, то всегда может найтись тот, кто зажжет спичку", - говорит Романенко.