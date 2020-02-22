На руку России: названы последствия протестов в Новых Санжарах

Россия будет использовать ситуацию в Новых Санжарах для информационной агрессии и дестабилизации обстановки в Украине.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя протесты жителей Новых Санжар против размещения в местном санатории группы людей, эвакуированных из китайского Уханя в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.
"Когда РФ видит такую проблемную тему, она "включается" автоматически. Ведь это один из поводов для создания информационно-гуманитарной агрессии в Украине", – отметил Гай.
"Необязательно уничтожать страну танками. По новой концепции гибридных войн (их по-разному называют) можно уничтожать страну вот такими методами. Создавая панику, усиливая проблемные настроения", – объяснил он.
"Уже все, ситуация (в Новых Санжарах. – Ред.) создана. Это идеальная точка, чтобы расшатывать Украину", – подчеркнул Гай.
Ветеран АТО обратил внимание, что эта тема уже раздувается в российских и европейских СМИ.
"Везде звучат Новые Санжары в негативном контексте, везде показывают украинцев как каких-то преступников, как людей с очень низким уровнем эмпатии, которые не готовы поддерживать сограждан... В России вообще сегодня ужасные заголовки вышли", – добавил он.
По мнению Гая, проблемы можно было избежать, если бы власти Украины не тянули почти месяц и эвакуировали своих граждан из Китая еще в январе.
На второй день протесты в Новых Санжарах успокоились
kolo.news
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.
На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.
Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.
Сами местные говорят, что стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.
О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.
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