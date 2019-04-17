Как Россия будет раздавать паспорта в "ДНР": пропагандисты разузнали детали

В "ДНР" жителям оккупированных территорий обещают обменять паспорт "республики" на российский.
Как пишет в своей статье российский журналист "КП" Дмитрий Стешин, замена документов должна произойти уже летом. А сейчас полным ходом идет подготовка к данному процессу.
Стешин, ссылаясь на сотрудника паспортного стола одного из районов Донецка, рассказал, что уже сейчас на тайных складах в Макеевке лежат 500 тысяч бланков российских паспортов. А в российской поселке Матвеев Курган (Ростовская область) из модулей строится городок для сотрудников российской миграционной службы РФ.
"Мой информатор в целом слух подтвердил: "Составляют списки по подразделениям Народной милиции. Сначала получат военные, потом госслужащие, потом все остальные, имеющие республиканские паспорта", – рассказал журналист.
Стешин отметил, что дончане стали массово получать паспорта "ДНР", чтобы потом обменять их на российские.
"Засуетились, прибежали. Вчера без очереди провел их. Очередь у нас теперь на получение паспортов "ДНР", как в 2016 году. Сделали четыре приемных дня, не успеваем – один человек оформляется минимум 20 минут, люди с шести утра занимают", – говорится в статье.
Журналист также добавил: один из "главных руководителей республики" подтвердил, что "к лету (паспорта) будут давать".
Паспорт "ДНР"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент России Владимир Путин предложил давать российское гражданство тем украинцам, которые считают себя частью "русского мира".
Россия собирается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, которые проживают в террористических "Л/ДНР", сразу после второго тура президентских выборов в Украине.
В Кабмине пояснили, что в случае получения российских паспортов жителями непризнанных "Л/ДНР", они автоматически потеряют украинское гражданство.
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