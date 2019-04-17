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Как Россия будет раздавать паспорта в "ДНР": пропагандисты разузнали детали

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В "ДНР" жителям оккупированных территорий обещают обменять паспорт "республики" на российский.

Как пишет в своей статье российский журналист "КП" Дмитрий Стешин, замена документов должна произойти уже летом. А сейчас полным ходом идет подготовка к данному процессу.

Стешин, ссылаясь на сотрудника паспортного стола одного из районов Донецка, рассказал, что уже сейчас на тайных складах в Макеевке лежат 500 тысяч бланков российских паспортов. А в российской поселке Матвеев Курган (Ростовская область) из модулей строится городок для сотрудников российской миграционной службы РФ.

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"Мой информатор в целом слух подтвердил: "Составляют списки по подразделениям Народной милиции. Сначала получат военные, потом госслужащие, потом все остальные, имеющие республиканские паспорта", – рассказал журналист.

Стешин отметил, что дончане стали массово получать паспорта "ДНР", чтобы потом обменять их на российские.

"Засуетились, прибежали. Вчера без очереди провел их. Очередь у нас теперь на получение паспортов "ДНР", как в 2016 году. Сделали четыре приемных дня, не успеваем – один человек оформляется минимум 20 минут, люди с шести утра занимают", – говорится в статье.

Журналист также добавил: один из "главных руководителей республики" подтвердил, что "к лету (паспорта) будут давать".

Паспорт "ДНР"

Паспорт "ДНР"

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Место
УкраинаДонецк
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРпаспорт
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Да,получившие сия паспорта в скором времени эммигрируют в рф...Это, нормально..Даже здорово!Родной Донбасс очиститься от всего этого хлама и вернется в лоно единой,унитарной своей матери-матери Украины..
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М Олег
М Олег
Ну и в чем суть? Каждый человек имеет право выбирать гражданство, а очереди только рекламируют восстребованность гражданства ЕС!!! Да, они утратят гражданство Украины, но получат Российский паспорт, по которому можно без виз посещать более 130 стран, плюс еще половина почти столько же стран готовы выдать визу Россиянам прямо на границе, шенген Россияне получают сразу на пять лет всего за 35 евро, отказов практически нет, за исключением нарушителей правопорядка. У обладателей украинских паспортов таких возможностей нет, да и не будет!!! Только не надо тут писать, что это вранье и пропаганда, сначала зайдите в интернет и пройдитесь по поисковым системам!!!
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М Олег
М Олег
М Олег, зделал опечатку, вместо ЕС, читать РФ!!!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Дебили бля!Їм підсунуть паспорти УСРАІЛЯ!
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