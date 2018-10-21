Как Росляков устроил теракт в Керчи: появились шокирующие кадры нападения. Видео (18+)

В сети появилось новое видео взрыва в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек.

Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения в учебном заведении. На кадрах видно, как подозреваемый Владислав Росляков спокойно заходит в здание и стреляет в людей, передают "Вести" (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

На видео видно, что у подростка в левом ботинке спрятан нож, однако далее кадров, где он им воспользовался, нет. Во время взрыва раненые дети ползком выбирались на улицу.

Интересно, что вскоре видео с данным фактом удалили с сайтов "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также с YouTube-канала "Вести.Крым".

Более того, зафиксировано, как Росляков стрелял в преподавателей и ничего не подозревающих студентов.

Военный корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц выразил мнение, что не исключено - второй человек на кадрах ждал стрелка.

Напомним, что 17 октября в Керченском политехническом колледже расстреляли и взорвали студентов и педагогов. По официальной версии оккупантов, виновником является Владислав Росляков, который принес оружие и самодельные взрывчатые устройства и совершил нападение.

Позже его нашли мертвым в библиотеке. Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия несет ответственность за массовый расстрел людей в колледже и должна за это ответить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по некоторым данным, Росляков долго готовился к бойни. Он своровал у матери деньги, а тренировался стрелять возле заброшенного завода и в специальном центре. Более того, парень накануне трагедии подходил подготовку в Симферополе. Также журналисты нашли место, где он стрелял по мишеням и собирал взрывчатку. Там находился сожженный ноутбук подростка.