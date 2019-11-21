Как рейдеры из "ДНР" захватили рынок в Ивано-Франковске и почему их не видит местная полиция

Уже несколько недель Ивано-Франковск лихорадит. В городе произошел рейдерский захват, который по дерзости превосходит самые громкие столичные разборки. Речь идет о захвате городского продовольственного рынка. В этой истории есть все: титушки, подделка документов, угрозы, и новые "владельцы" с оккупированных территорий. И все это – при полном молчаливом согласии правоохранительных органов.

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Началось все в конце октября, когда бизнесмен Игорь Халаменда, владелец компании "Торговый сервис", которая более 15 лет управляет продовольственным рынком в Ивано-Франковске, заявил, что без его ведома кто-то сменил место регистрации, основателя и директора его компании.

Игорь Халаменда, владелец компании "Торговый сервис"

Согласно реестру прав собственности Минюста ООО "Торговый сервис" сменило "прописку" из Ивано-Франковска на Днепр. Новым "владельцем" стала Тамара Казанцева из оккупированной Андреевки на Донбассе. А новым "руководителем" в реестре значится Александр Туяхов из подконтрольной боевикам Авдеевки.

Владелец и руководитель ООО "Торговый сервис" были изменены в конце октября

Учитывая, что "Торговый сервис" никаких действий по смене владельца, адреса или директора не планировал, в компании забили тревогу. И сразу обратились в полицию, прокуратуру и Минюст с заявлением о рейдерстве.

Далее настоящее руководство "Торгового сервиса", подозревая, что рейдеры, которые сфальсифицировали данные в реестре, попытаются физически захватить предприятие, взялось вывезти в безопасное место документы. Но на служебную машину, которая перевозила трудовые книжки работников в другое, более защищенное помещение компании, напали неизвестные. Они на двух машинах подрезали авто компании, заставили остановиться, выбросили водителя – и исчезли вместе с авто и документами.

Заявление о похищении служебного автомобиля "Торгового сервиса"

Еще трое сотрудников компании просто перестали выходить на связь.

А позже рейдеры, как и предполагалось, пришли на рынок.

27 октября на территорию рынка ворвались около полусотни крепких титушок в балаклавах. Они выставили охранников, взломали двери офиса и захватили здание администрации. Несмотря на то, что правоохранители были в курсе рейдерского захвата.

Правоохранителей удовлетворили продемонстрированными рейдерами "документы" об изменении права собственности, зарегистрированные государственным регистратором Канизского сельсовета Новомиргородского района Кировоградской области Натальей Шиловой. Впоследствии госпожа Шилова засвидетельствует, что никаких операций не осуществляла и изменений относительно ООО "Торговый сервис" в реестр не вносила.

Однако ни странный выбор места для изменения реестра, ни то, что реальные владельцы именно из-за этих изменений в реестре обратились в правоохранительные органы, полицейских не насторожили. И они фактически позволили захватить администрацию рынка.

Далее события разворачивались в традициях бандитских 90-х. Новоявленные "хозяева" публично рассказывали местным журналистам, что действуют на законных основаниях, потому что фирму они, мол, купили в Халаменды еще в августе. И что рынок продолжает работать в обычном режиме.

А непублично они начали террор.

"Сначала были похищены кассовые аппараты. Об этом мы написали заявление в полицию. На сегодняшний день фирма работает по поддельным документам. У людей, работающих на рынке, требуют деньги, выдавая квитанции неизвестного происхождения. Тем, кто отказывается платить – угрожают расправой. Никаких официальных счетов нет. Все собранные средства самозванцы кладут себе в карман. В городе ходят слухи, что деньги с рынка везут в офис одной из местных строительных компаний, за которой уже давно тянется шлейф мошеннических схем со строительством, "а впоследствии, возможно , Передают в так называемую "ДНР", новым "владельцам", - сообщил "Обозревателю" Халаменда.

Кстати, самих новых "владельцев" так никто до сих пор и не увидел. От их имени публично выступали некто Бобик, представившийся юристом, и Довгий, назвавший себя заместителем директора - и при этом с трудом вспомнивший название компании, которую "возглавляет".

Кроме того, никаких коммунальных платежей или проплат в городской бюджет рейдеры не осуществляют.

До сих пор никто не видел также и договора купли-продажи, в существовании которого уверяли журналистов и общество люди, назвавшиеся новым руководством "Торгового сервиса". Более того: на днях реальному владельцу на заседании комиссии при Минюсте удалось доказать, что изменения в реестр внесли незаконно. Халаменду восстановили в правах на его фирму, отменив предыдущее изменение данных в реестре.

Однако несмотря на законное право Халаменды продолжить работать на городском рынке – сделать этого бизнесмен не может. Ведь пока он доказывал права на свой бизнес в Киеве – самоназначенные "владельцы" отдали рынок в субаренду третьей фирме по липовым документам.

С конца октября на территории рынка и вокруг него постоянно находятся группы людей спортивного телосложения. Представителей законного владельца на территорию не пускают. На него в минувшую субботу в присутствии полиции было совершено нападение: когда он пытался пообщаться с представителями людей, захвативших рынок, человек в парике подбежал к Халаменде и попытался облить его фекалиями.

Тогда полиция задержала троих нападающих, которые были одеты в зеленую спецодежду, как и сами рейдеры.

В течение дня адвокаты Халаменды сообщали полиции о том, что готовятся попытки напасть на него повторно у его авто. Ведь там наготове стоял человек с ведром нечистот. Также владелец рынка настаивал на том, чтобы к нему допустили его личную охрану, которую полиция вытеснила.

Опасения адвокатов оправдались - и их клиента таки облили нечистотами у авто.

"Полицейские только смеялись. Они ничего не сделали, чтобы остановить и задержать злоумышленника, а также – неизвестных, которые нецензурно оскорбляли журналистов местных изданий, которые там находились", - рассказывал Халаменда после нападения.

Он добавил, что нападающего все же задержали, вероятно, сотрудники СБУ. Заказчиком Игорь Халаменда считает Ярослава Кальяна, который ранее обливал нечистотами экс-нардепа Александра Шевченко.

И именно фамилию Кальяна Халаменда называет среди тех, кто украл его бизнес.

"Организаторы рейдерского захвата – известные в Ивано-Франковске рэкетиры, которых крышует местная полиция. Это Ярослав Кальян (Патлатый), Игорь Дутка (Сухой), Ильюк (Вазелин), Анатолий Гаврилюк (Гарик), какой-то Мельник. Основная их мошенническая схема – это рэкет. Эти люди уже не единожды наезжали на предпринимателей, запугивая, что они будут следующими", - рассказал Игорь Халаменда.

Ярослав Кальян

Действия местных правоохранителей в течение всего времени, сколько тянется эта история, вызывают немало вопросов. Несмотря на общественный резонанс, многочисленные обращения и заявления пострадавших, они, как уверяют свидетели событий, демонстрировали полное бездействие: не реагировали на нападения, даже не пытались освободить рынок от посторонних лиц. Относительно последних, кстати, открыто уголовное производство сразу по трем статьям: самоуправство, подделка документов и мошенничество.

Полицейские не делают ничего, чтобы помешать рейдерам требовать деньги у продавцов на рынке. Хотя часть предпринимателей обращалась с жалобами по этому поводу.

Более того, когда правоохранительные органы нашли похищенный в конце октября служебный автомобиль, вернули его не законным владельцам, а отдали "на хранение" рейдерам.

А когда законный владелец добился ареста на имущество "Торгового сервиса", чтобы его не распродали самозванцы - представители полиции предложили "соломоново решение": призвали представителей обеих сторон конфликта покинуть территорию рынка – якобы во избежание столкновений.

Владельца "Торгового сервиса" не пускают на его фирму

"На сегодняшний день представители "Торгового сервиса" отсутствуют на рынке. Однако, по оперативной информации, там работают неизвестные лица, которые не имеют никаких оснований осуществлять любую деятельность на этой территории", - рассказал адвокат Халаменды Тарас Жарский.

Однако и на этот факт полиция никак не реагирует. Как и на то, что люди, которые до сих пор блокируют доступ к рынку, имеют огнестрельное оружие. Адвокат Жарский отмечает: поразительное бездействие местной полиции вызывает подозрение, что отдельные правоохранители могут находиться в сговоре с рейдерами.

Тарас Жарський

"Создается впечатление, что хотят затянуть процесс. Нам неизвестно, для чего это делается. Возможны различные варианты развития событий. Возможно, это будет еще одна подделка документов. Мы даже приблизительно не можем спрогнозировать ситуацию", - разводит руками Жарский.

Критикует бездействие местной полиции и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив. Он отмечает: горожане напуганы событиями вокруг городского рынка. Однако полиция не делает ничего, чтобы их успокоить.

"Самое обидное то, что сегодня, получаетая, любой регистратор в Украине может за одну минуту переписать любое имущество на другого собственника. Без согласия владельца... Я обратился в областную государственную администрацию, к представителям новой власти, чтобы разобраться. Потому что люди волнуются. Люди ко мне звонят. Франковцы обеспокоены, потому что в город возвращаются 90-е. И здесь должны были бы реагировать правоохранительные органы", - отметил он в эфире одного из городских телеканалов.

Поэтому Игорю Халаменде не остается ничего другого, как добиваться справедливости на высших уровнях. Он обещает, что будет действовать исключительно в рамках правового поля. И надеется, что местная полиция таки вернется к исполнению своих прямых обязанностей.

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