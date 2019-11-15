Два украинских бойца погибли, 9 ранены: террористы применили запрещенное оружие

За период с 8 по 14 ноября в районе проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 103 обстрела украинских позиций, погибло 2 военнослужащих. Ранения получили 9 бойцов.

Завершился процесс разведения сил на участке №3 вблизи Петровского. Подробнее о главных событиях ООС прошедшей недели – в материале OBOZREVATEL.

С 8 по 14 ноября в зоне ООС было совершено 103 обстрела. Российские оккупационные войска применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в том числе минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Наибольшее за неделю количество обстрелов было зафиксировано 9 ноября (18), наименьшее – 8 и 10 ноября (по 11 за каждые сутки).

8 ноября в госпитале Днепра от ран скончался боец ВСУ Геннадий Моторин. Он служил сапером в 92 отдельной механизированной бригаде имени атамана Ивана Сирко. Смертельное ранение он получил под Авдеевкой. Российско-оккупационные войска нанесли удар из ПТУРа по автомобилю, из которого в тот момент бойцы выгружали древесину. "Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей - он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако - нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться", – написали на странице бригады в Facebook.

Геннадий Моторин https://censor.net.ua

Герою было 37 лет. Его похоронили 12 ноября.

Похороны бойца ВСУ Геннадия Моторина в Краматорске https://obs.in.ua

Имя бойца ВСУ, погибшего 14 ноября, не разглашается. В штабе ООС сообщили лишь обстоятельства его смерти: "В результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил".

Главные события в зоне ООС с 8 по 14 ноября

В субботу, 9 ноября, начался практический этап разведения сил на участке №3 в Петровском.

В тот же день российские оккупационные войска обстреляли территорию "Бахмутского аграрного союза" в районе Новолуганского Бахмутского района Донецкой области с применением РПГ-7 и СПГ-9М.

9 ноября российские оккупационные войска обстреляли территорию "Бахмутского аграрного союза" СЦКК

В понедельник, 11 ноября, продолжился процесс разведения сил вблизи Петровского. Всего за три дня из оговоренной зоны было выведено 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три БМП и два грузовых автомобиля. "Физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено", – сообщили в штабе ООС.

В среду, 13 ноября, украинской стороной начались работы по разминированию на участке №3 в Петровском.

13 ноября вблизи Петровского начались работы по разминированию Facebook Операція об'єднаних сил

В четверг, 14 ноября, российские оккупационные войска обстреляли дачный городок "Акация" вблизи Авдеевки. Были разрушены жилые дома. "Оккупатны в который раз подтвердили, что не гнушаются ничем, даже запугиванием и террором гражданского населения", - заметили на странице ООС в Facebook.

14 ноября был обстрелян дачный городок "Акация" вблизи Авдеевки Facebook Операція об'єднаних сил

В районе разведения сил на участке №3 в Петровском продолжились работы по разминированию.

В тот же день в Луганской области продолжались тактические учения танковых подразделений ВСУ. Украинские танкисты "выходили на огневой рубеж" и уничтожали условного противника.

В зоне проведения ООС состоялись танковые учения ВСУ Facebook Операція об'єднаних сил

Началась плановая вакцинация против гриппа военнослужащих ВСУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал