"Обіцянки-цяцянки від Зє". Как Зеленский "нарешал" с "Укрбудом" и что из этого вышло

Когда государственная корпорация "Укрбуд" остановила строительные работы на большинстве своих объектов, перспектива остаться без жилья коснулась более 13 тысяч инвесторов. Это в шесть раз больше, чем в скандально известной афере "Элита-Центр".

Президент Владимир Зеленский еще в декабре заявил, что проблема решена и жилье будет достроено, однако сегодня инвесторы говорят о бездействии ОП и "шантаже" Минобороны.

Подробнее о скандальной ситуации — в материале OBOZREVATEL.

Крупнейшую строительную госкорпорацию Украины лихорадит около года – "Укрбуд" погряз в многочисленных скандалах и уголовных производствах. Компания, которой долгое время руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась, летом прошлого года начала останавливать строительство и переносить сроки введения в эксплуатацию объектов на год, два, три, а то и больше.

Инвесторы жилья, обеспокоенные неспособностью застройщика выполнять взятые на себя обязательства и подозревая хищение миллиардов гривен, на сайте президента зарегистрировали петицию. В ней они призвали Зеленского разобраться в критической ситуации.

А уже 5 декабря инвесторы устроили митинг под стенами Офиса президента.

Протест на Банковой Скриншот из видео

Люди скандировали "Микитася за решетку!" и "Добудуйте!", держали плакаты с обращением к президенту.

На митинге инвесторы рассказывали, что менеджмент "Укрбуда" действовал в лучших традициях аферистов – изо дня в день кормил новыми обещаниями, и дальше так продолжаться не может.

Митинг на Банковой

Протест инвесторов "Укрбуда" возле Офиса президента Скриншот из видео

Спустя неделю после протестов на Банковой Владимир Зеленский заявил, что вопрос о том, кто достроит жилье "Укрбуда", решен.

"Мы хотим успокоить сейчас всех пострадавших инвесторов. На сегодня, на вечер, этот вопрос решен. Вся эта недвижимость будет достроена, на себя обязательства взял Киевгорстрой", – заявил Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" .

Это громкое заявление президента посмотрели, наверное, все инвесторы – более 13 тысяч семей (всего около 40 тысяч человек) получили надежду спасти деньги и обрести свою крышу над головой.

Однако спустя четыре месяца после обещания президента инвесторы снова достигли точки кипения и наиболее сложная ситуация у людей, оплативших жилье в строящихся на землях обороны ЖК.

Как рассказал OBOZREVATEL представитель инициативной группы и инвестор ЖК "Чарівне місто" Сергей Кашперский, одна из главных проблем возникла с Министерством обороны, которое хочет изменить условия подписанных ранее договоров.

"На землях Минобороны строятся четыре жилых комплекса (это ЖК "Чарівне місто", "Оберег-2", "Urban Park" и "Art House"). В самом начале, когда заключался договор между "Укрбуд" и МОУ, было определено: министерство получит определенный процент квартир для военнослужащих совершенно бесплатно. За то, что строительство ведется как раз на землях обороны.

Были подписаны соответствующие договоры, была вся разрешительная документация на момент начала продаж, однако спустя полгода-год Министерство обороны начало искать формальные причины для того, чтобы подавать в суды для расторжения договоров о строительстве с "Укрбудом".

Как нам объяснял менеджмент госкорпорации, на самом деле это делалось для того, чтобы требовать дополнительные квартиры или какие-то финансовые выгоды. И все это в виде "шантажа" происходит с 2018 года и по сей день", – рассказал инвестор.

12 февраля состоялась встреча заместителя министра обороны Украины Алексея Марценюка с представителями инициативной группы инвесторов- доверителей ЖК "Чарівне місто", строительство которого ведется на землях Минобороны. Информация об этом есть и на официальном сайте МОУ.

Встреча инвесторов ЖК с замминистром Марценюком МОУ

"В ходе встречи обсуждались проблемные вопросы строительства жилья, которые возникли между застройщиком, государственной корпорацией "Укрбуд", и Министерством обороны в ходе строительства жилого комплекса. Стороны подтвердили общую заинтересованность в скорейшем решении проблемных вопросов и возобновлении строительства. Министерство обороны Украины подтверждает готовность вести конструктивный диалог с компанией "Киевгорстрой" в случае принятия ею обязательств по достройке ЖК "Чарівне місто", – говорится в сообщении МОУ.

Министерство также подтвердило готовность к участию в переговорном процессе и решении с компанией "Киевгорстрой" всех проблемных вопросов.

Однако уже 19 марта в ответе Минобороны на запрос "Киевгорстроя" говорится об... увеличении доли МО в ЖК "Чарiвне мiсто".

"Шантаж" МОУ от 19 марта 2020 г. Документы предоставили инвесторы жилья

В свою очередь глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир в ответе на письмо МОУ о пересмотре условий "сотрудничества" заявил, что "Киевгорстрой" не заключал договоры с Министерством обороны по строительству ЖК "Чарівне місто" – это делал "Укрбуд". И в который раз обратил внимание, что "Киевгорстрою", по сути, пришлось взяться за этот ЖК. А в случае "дополнительной нагрузки" компания будет вынуждена отказаться от достройки "Чарівного міста", о чем уведомит инвесторов и Офис президента.

По состоянию на сегодняшний день ответа от министра обороны нет.

Обращение к министру обороны Документы предоставили инвесторы жилья

Инвесторы "Укрбуда" констатируют: за время строительной эпопеи сменилось несколько министров обороны (Степан Полторак, Андрей Загороднюк, а с 4 марта 2020 года ведомство возглавил Андрей Таран), однако воз и ныне там.

В комментарии OBOZREVATEL президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир рассказал, что на сегодняшний день они полностью приняли 5 из 23 объектов "Укрбуда".

"Это ЖК "Гармония", "Солнечная Ривьера", "Новомостицкий", "Харьковский" и "Пектораль". И сейчас практически закончена подготовка документов по еще одному ЖК - это "Кирилловский Гай". Но по значительной части объектов мы уперлись в непонимание масштаба проблемы бизнесменами – владельцами земли и чиновниками разного уровня", – сообщил Кушнир.

(Продолжение следует...)

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