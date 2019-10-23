Как полиция и авторитет "подмяли" всех браконьеров Одессы: резонансные детали расследования

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) активно расследует дело бывшего начальника областной полиции Одессы Дмитрия Головина. Еще в середине лета "крупную рыбу" задержали на незаконной схеме по контрабанде табачных изделий на 50 миллионов гривен.

Пока скандальный полицейский находится лишь под ночным домашним арестом, OBOZREVATEL публикует информацию о других коррупционных схемах копа, которые нанесли миллионные убытки Украине.

Под крышей полиции

25 июля сотрудники НАБУ вместе со следователями Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) раскрыли преступную группу из 4-х человек, которые незаконно завладели партией табачных изделий, а это несколько грузовик с сигаретами. Партия товара оценивается примерно в 2 миллиона долларов.

Среди задержанных — экс-начальник Одесской областной полиции Дмитрий Головин, который подал в отставку за 3 месяца до своего задержания.

После задержания Нацагентство по предупреждению коррупции обнаружило, что полицейский утаил от официального декларирования доходы в размере 819 тысяч гривен. Сейчас НАБУ и САП расследуют ряд других коррупционных дел, в которых замешано как браконьерство, так и ежемесячные "планы" от рядовых сотрудников полиции.

Дмитрий Головин УП

Дмитрий Головин был лишь звеном в цепочке незаконного крышевания рыбных браконьеров в Одесской области. Все деньги "заходили" в карманы как высших чинов полиции и СБУ, так и руководства Государственного рыбного агентства.

Короли браконьеров

По данным СМИ и собственных источников OBOZREVATEL, Дмитрий Головин входил в целую преступную группу, которая занималась крышеванием браконьерства на юге Украины. Используя свое положение, а также тесные связи с руководителем Государственного рыбного агентства Украины Ярославом Беловым, крышевать решили мелких рыбаков, выдавая им разрешения на незаконный вылов рыбы. Брали 3 гривны с каждого килограмма.

Тем самым взяли под контроль сразу несколько водоемов, остров Сасык, Белгород-Днестровский лиман.

"Промышлял в Днестровском лимане промысловым неводом без единой бумажки и разрешения, выловив больше 1000 тонн по средней цене 15 грн за кг рыбы под полным прикрытием. Этой весной подмяли под себя рапанячий бизнес Одесской области", — сообщает источник.

Как пишет издание Антикор, за сбор кассы, а также контроль за выходом на воду, отвечал кум Дмитрия Головина, гражданин Греции, получивший вид на жительство в Украине в 2017 году — Григорис Куюмцидисис, в криминальных кругах известный как Гриша Грек. “Бизнес-партнером” и помощником Грека является скандально известный в Одессе Григорий Мельниченко.

Гриша Грек

Также по словам источника, в схеме участвовал и руководитель Черноморского бассейнового управления Евгений Каминский.

"Каминский распределил драги для ловли рапана как им хотелось. Подмяли и вошли в предприятие "Лиман" Александра Шлапака и очень плохо с ним обошлись, очень! Вошли к нему забрав 30% его акций. Плюс более 50 лодок вели промысел рапана под его крышей, 3 грн с кг ему отдавали. Прибивали всех сдавать рапана только на завод Шлапака.

Предприятие "Лиман" youcontrol

Плюс, с верхушкой агенства мудрят создать СТРХ на Днестровском лимане и в самом СТРХ запустить ещё плюс два невода промысловых (при том что Днестровский лиман является проходным, сообщается с Днестром и Черным морем и на Днестровском лимане 25 пользователей).

Поговаривают за СТРХ на Днестровском лимане цена вопроса 5 миллионов долларов, вроде дал 100 "штук" и пошли качели. Взял в аренду пруды 480 га, в Белгороде-Днестровском, хочет выращивать и зарыблять за деньги пользователей лимана, плюс товарная рыба", — детально описывает схему источник.

Все тот же Антикор дополняет информацию и утверждает, что на ОПГ висит несколько заказных убийств.

"Так, в ноябре 2017-го в с.Маяки, в следствие подрыва самодельного взрывного устройства, подложенного под днище машины, был убит местный рыбак. В июне того же года в тех же Маяках была расстреляна лодка сына известного эколога Одесской области Русева. Естественно, эти дела были похоронены полицией", — говорится в публикации.

Учитывая недавнее задержания одного из фигурантов группы НАБУ, правоохранительным органом при желании могнут узнать детали всех незаконных схем ОПГ. А позже и наказать каждого, кто решил незаконным путем заработать миллионы гривен на водных богатствах Украины.

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