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"Как под копирку": найдены сходства Путина и Гитлера

1.9т Читать материал на украинском

Информационные атаки современной России похожи на методы гибридной войны, к которым прибегал нацистский диктатор Адольф Гитлер.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Журналисты на примере польского приграничного городка Гливице показали, какой пропагандой атаковали Польшу накануне Второй мировой войны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Именно здесь впервые в истории использовали СМИ для проведения войны в эфире. Это первый пример fake news для военных целей", – рассказал историк Камил Картасинский.

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Адольф Гитлер и Владимир Путин

Адольф Гитлер и Владимир Путин

Коллаж

Отмечается, что город, в котором находилась стратегическая радиовещательная станция, захватили немецкие военные, однако все должно было выглядеть наоборот – якобы германский Гливице несправедливо находиться под властью Польши. Для этого были использованы переодетые "зеленые человечки образца 1939-го".

"Кремль сейчас, как под копирку, повторяет информационные атаки нацистов", – сказано в материале.

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
российская пропаганда Вторая мировая война
Место
Россия
Теги
пропаганда война видео Новости России фейки
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Waix Alex
Waix Alex
Когда уже сдохнет ваш проклятый всеми Путлер!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Андрущенко Владимир, Я тобі давай дам, все не зможеш унести
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Waix Alex, сразу после тебя.. Дай пример долбодятел...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Это на Обозе, как у Гитлера с Гебельсом, однозначно.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Сиромашенко Александр, Себто у пу з Гундяєм
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