"Как под копирку": найдены сходства Путина и Гитлера

Информационные атаки современной России похожи на методы гибридной войны, к которым прибегал нацистский диктатор Адольф Гитлер.
Об этом сообщается в сюжете ТСН. Журналисты на примере польского приграничного городка Гливице показали, какой пропагандой атаковали Польшу накануне Второй мировой войны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
"Именно здесь впервые в истории использовали СМИ для проведения войны в эфире. Это первый пример fake news для военных целей", – рассказал историк Камил Картасинский.
Адольф Гитлер и Владимир Путин
Коллаж
Отмечается, что город, в котором находилась стратегическая радиовещательная станция, захватили немецкие военные, однако все должно было выглядеть наоборот – якобы германский Гливице несправедливо находиться под властью Польши. Для этого были использованы переодетые "зеленые человечки образца 1939-го".
"Кремль сейчас, как под копирку, повторяет информационные атаки нацистов", – сказано в материале.
Как писал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения смертоносного урагана "Дориан", который может нанести удар по Флориде.
В то же время польское правительство решило не приглашать на мероприятия президента России Владимира Путина, что вызвало бурную реакцию в российской стороны.
Так, топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву возмутило объяснение Польши, почему Владимира Путина не пригласили на годовщину Второй мировой.
На Польшу обиделась и официальная представительница МИД РФМария Захарова.
Из-за Владимира Путина в Варшаву отказался приезжать и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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