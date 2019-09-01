"Как под копирку": найдены сходства Путина и Гитлера

Информационные атаки современной России похожи на методы гибридной войны, к которым прибегал нацистский диктатор Адольф Гитлер.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Журналисты на примере польского приграничного городка Гливице показали, какой пропагандой атаковали Польшу накануне Второй мировой войны (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Именно здесь впервые в истории использовали СМИ для проведения войны в эфире. Это первый пример fake news для военных целей", – рассказал историк Камил Картасинский.

Адольф Гитлер и Владимир Путин Коллаж

Отмечается, что город, в котором находилась стратегическая радиовещательная станция, захватили немецкие военные, однако все должно было выглядеть наоборот – якобы германский Гливице несправедливо находиться под властью Польши. Для этого были использованы переодетые "зеленые человечки образца 1939-го".

"Кремль сейчас, как под копирку, повторяет информационные атаки нацистов", – сказано в материале.

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