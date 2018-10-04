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Как остановить Россию в море: адмирал описал ''ударную группу'' Украины

1.4тЧитать материал на украинском

Украине в Азовском море целесообразно содержать военно-морскую группировку общей численностью до 18-20 катеров и судов различного назначения.

Такое мнение высказал эксперт по обороне и безопасности, адмирал Игорь Кабаненко, передает "Крым.Реалии". "Основу должны составлять "москитные силы" ‒ до 12 быстроходных боевых катеров с задачей обеспечить благоприятный оперативный режим в литоральных водах Украины, прежде всего, защиту свободы мореплавания, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - объяснил он.

По его словам, нужно следовать главному принципу международного морского права: "Где корабль - там государство!".

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Кабаненко говорит, что существующий корабельный состав ВМС Украины, а это около 50 различных платформ, должен патрулировать важные районы исключительной морской экономической зоны Украины, выполнять другие систематические и контрольные мероприятия в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экспеты заявили, что РФ незачем нагнетать обстановку в Азовском море, так как "она его контролирует".

Место
Украина
Объект
Азовское море
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
а где взять то столько????
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Москитным флотом можно считать МРК РФ, малые ракетные корабли с "Калибрами" на борту.А влажные мрии адмирала несуществующих укроинских ВМС-это мандавошечный флот, который будет уничтожен при боестолкновении с российскими боевыми кораблями
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Северг Олег
Северг Олег
Вот этот самый Кабаненко родился В Североморске а потом в советское время проходил службу на Чёрном Море. Если помните сценку из 72 метра когда Укры начали флот отжимать и там были иуды которые под "тыж мэнэ пидманула" из строя выходят и украине присягают - так вот это точно про него.
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