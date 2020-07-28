ОККО "купила" власть в Славском и решила построить конкурента Буковелю. Эксклюзив

В поселке Славское на Львовщине разгорается скандал из-за строительства нового горнолыжного курорта концерном "Галнафтогаз", куда входит одна из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в Украине "ОККО".

Информация, которую мы получили в результате этого расследования, дает основания утверждать, что бизнес-структура, судя по всему, де-факто "приватизировала" местное самоуправление, пролоббировала назначение своего главы объединенной территориальной общины, а первым его заместителем поставила родного брата топ-менеджера "ОККО".

Как большие деньги и влияние покупают власть и разрушают реформу децентрализации – читайте в материале OBOZREVATEL.

В чем суть конфликта

Слухи о том, что "Галнафтогаз" хочет строить второй Буковель появились еще в 2017 году. В том же году в Славском компания открыла одну из своих заправок и зарегистрировала "ОККО-Ритейл", чтобы платить налоги в местный бюджет. Похоже, что концерн сделал это не для лучшей жизни людей, а чтобы за счет влияния на местный бюджет отстаивать свои бизнес-интересы. Но об этом позже.

В том же году на местных выборах территориальной общины победил Владимир Бега. Он – владелец местной базы отдыха, бизнесмен и, по сути, человек "Галнафтогаза". Этого в Славском никто даже не скрывает. Накануне тех же выборов 2017 года за него открыто агитировал и тогдашний председатель Львовской областной администрации Олег Синютка. Мол, "не будет Беги – не будет и крупного инвестора". Неужели у председателя немалого региона в то время не нашлось других важных дел?

"Ресурс на тогдашних выборах действительно работал на стороне Беги. Синютка открыто, публично и почти в ультимативной форме заявил: "Хотите финансирования – должны поддержать нашего кандидата".

"Но надо быть честным: принудительно людей к урнам не вел никто. "ОККО" и меня зондировала, не буду ли я совать палки в колеса в строительство их курорта. Я ответил, что для меня, как для сельского главы, который 13 лет прожил почти на нулевом бюджете, любой инвестор за счастье. Больше на переговоры со мной не выходили, а выборы выиграл Бега", – рассказал OBOZREVATEL бывший глава Волосянкивского сельсовета Василий Билинец, который тоже баллотировался на пост поселкового главы Славского в 2017-м.

По его словам, с тех пор "ОККО Ритейл" перевел свои налоги в Славское, годовой бюджет общины стал больше минимум на 38 млн грн. Это годовая сумма налогов компании. Но вот здесь самое интересное, о налогах. Ведь именно ими начали шантажировать местную власть. Мол, если мы не построим курорт или кто-то будет в этом мешать – мы уйдем вместе с налогами.

"Галнафтогаз" назначила "смотрящего" за Славским

Информацию о "приватизации" "Галнафтогазом" местного самоуправления в Славском OBOZREVATEL подтвердил директор курорта "Захар Беркут" Роман Шийко. По его словам, нынешний глава ОТО Владимир Бега – человек абсолютно зависим от бизнес-группы. Кроме отстаивания строительства курорта, он постоянно подчеркивал, сколько пользы, благодаря налогам ОККО, они делают для села.

"Своими налогами "Галнафтогаз" купил лояльность депутатов, которые избирались от своих округов. Если они не будут голосовать в интересах компании, их округа не получат финансирования, за счет чего сейчас проводится значительное улучшение той же самой инфраструктуры. Соответственно, у депутатов будет меньше шансов переизбираться снова. Так эта схема работает в Славском поселковом совете. И когда два года назад я просил отвести в аренду земли под наш курорт, Бега откровенно признался, что должен учитывать позицию "Галнафтогаза", – уточнил он.

А теперь о скандалах. В общем ни Шийко, ни местные не против строительства нового курорта. Однако люди недовольны дерибаном их же земли. Ведь именно с помощью, в том числе, и налогового шантажа у 200 жителей поселка Верхняя Рожанка незаконно забрали 40 гектаров.

"Сельсовет долго не давал хода заявлениям на приватизацию, а тем временем люди "Галнафтогаза" параллельно предлагали им деньги за отказ от земли и оформляли ее на нужных компании людей. Кто-то согласился на такую схему, а кто-то нет. Или же, пользуясь правом гражданина на бесплатное выделение земли в размере 2 га для ввода сельского хозяйства, оформляли ее на людей компании", – добавил Шийко.

Впоследствии эти земли были перепроданы ООО "Славски", конечными бенефециарами которого является Виталий Антонов (владелец "Галнафтогаз. – Ред.) и Василий Даниляк, его правая рука. А родной брат Василия, Олег Даниляк, как указано выше – первый заместитель председателя ОТО. Шийко называет его "смотрящим за всеми процессами, чтобы и мышь не пробежала мимо интересов "Галнафтогаза" в обществе".

Скриншот из Единого государственного реестра

Сейчас на ООО "Славски" зарегистрировано 15 земельных участков общей площадью 20 га. Целевое назначение – для ведения личного сельского хозяйства. Но это пока. Впоследствии юристы компании могут изменить его на то, что нужно. Для этого, правда, необходимо решение поселкового совета, но, учитывая, что большинство депутатов отстаивают строительство курорта, можно считать, что дело сделано.

Скриншот участка площадью 20 га с публичной кадастровой карты, принадлежащей ООО "Славски"

Шийко говорит, что о дерибане земли в Верхней Рожанке (село, которое входит в Славскую территориальную общину. – Ред.) узнали в этом году в январе, заметив на кадастровой карте, что участки переданы физическим лицам под сельское хозяйство. Многие из этих людей, а их около 25, так или иначе связаны с "Галнафтогазом". Есть даже уроженцы Херсонщины, которым сельсовет выделил в основном до 2 га земли под ведение сельского хозяйства. Получить столько земли сейчас почти невозможно. Есть приоритетные списки, согласно которым имеют право льготники, например, ветераны АТО.

Скриншот участков на публичной кадастровой карте по состоянию на 17 января 2020

Например, Савчук Иванне Владимировне со Львова досталось 2 га земли. Она – менеджер одной из компаний Виталия Антонова – руководителя "Магнолия ИСТ", которая занимается строительством.

Скриншот из базы данных системы Prozorro

Скриншот из базы данных системы Prozorro

"Решение сельского совета есть, но публичности не было. Спросил у одного из депутатов, как же так, и понял, что они голосуют, сами не понимая за что. Все решения, которые выносятся на сессию, готовятся аппаратом поселкового совета, в большинстве сформированного из бывших сотрудников "Галнафтогаза". Они работают там землеустроителями, юристами. Хотя как только создавалась ОТО, "Галнафтогаз" отмечал, что не будет вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления и не станет заводить своих людей – все это дела местной общины", – подытожил Шийко.

Первый заместитель Славского ОТО – родной брат топ-менеджера "ОККО"

Славская территориальная община образовалась в августе 2017 года. В ее состав входят 26 депутатов. Местные утверждают, что интересы "Галнафтогаза" в общине поддерживает большинство. Кроме депутатов, это еще фактически весь топ-менеджмент в лице начальника отдела земельных отношений Владимира Голеца, начальника отдела архитектуры Александра Медведчука и, собственно, первого заместителя председателя общины Олега Даниляка.

Согласно официальной декларации, у Голеца на счетах $54 тысячи, до избрания начальником отдела земельных отношений он работал директором ООО "Энерджи-ВМ". По решению Антимонопольного комитета от 9 февраля 2017 года эту компанию купил "Галнафтогаз".

Скриншот решение Антимонопольного комитета

Еще легче можно узнать информацию об Олеге Даниляке, загуглив только его имя и фамилию. Он действительно родной брат вице-президента "Галнафтогаза" Василия Даниляка. Ранее руководил управлением закупок ПАО "Концерн "Галнафтогаз" и тендерным отделом сети "ОККО". Кроме того, согласно его официальной декларации, до сих пор владеет ценными бумагами компании.

Скриншот официальной декларации Олега Даниляка

Такое впечатление, что руководству ОККО даже лень было скрывать эту важную деталь, которая практически нивелирует все обещания компании не вмешиваться в местное самоуправление Славского ОТО.

OBOZREVATEL не смог дозвониться до Олега Даниляка, однако поговорил с депутатами. Те, кто представляет интересы Верхней Рожанки, сначала уверяли, что не в курсе земельных скандалов. Однако в процессе разговора заверили, что ОККО землю получила законно, их решение проголосовать "за" никто не покупал.

"У нас в селах проводились общественные слушания и люди выступили за курорт. Я тоже "за", но у нас еще так никогда не делалось, чтобы все были довольны. Никто никого не покупал. Нам просто объяснили, что ждет на финише, и у меня нет оснований не доверять этим людям. Будет курорт, с которого должен развиваться весь наш край. Вот у нас "Захар Беркут", который приходит в упадок. Но даже от него живет 20% людей. А если будет новый курорт – задействуют 80-90% местных", – объяснил OBOZREVATEL депутат из села Волосянка Михаил Билень.

На уточнение, каким же образом "Галнафтогаз" получил 40 га земли, из-за чего вначале около 200 человек вышли на протесты и перекрыли трассу "Киев-Чоп", Билень заверил, что за эти протесты им заплатили местные бизнесмены.

"Эта земля была в собственности территориальной общины, а не отдельных людей. У кого были государственные акты и есть запись в хозяйственной книге, что это земля того или иного лица, они их продавали по рыночным ценам. У нас еще ничего нет, а земля уже подорожала. Люди выгодно заработали. А что на тех землях еще делать без курорта? Коз пасти?" – задался он вопросом.

Большие деньги решают все

Несмотря на заверения местных депутатов, что "Галнафтогаз" никого не покупает в Славской общине, источники OBOZREVATEL говорят о другом. Мол, в потенциально богатых ОТО всегда существуют подкупы местным или региональным бизнесом.

"Свой председатель ОТО и депутаты, которые будут лоббировать и голосовать за нужные решения, могут стоить заинтересованному лицу даже несколько миллионов гривен. Особенно перед местными выборами. Из-за земли Славская ОТО недешевая. Кампания в нынешние выборы будет стоить около 5 млн грн. Это несколько депутатов и председатель общины. Все зависит, от какой именно партии будут баллотироваться депутаты. От условной "Рога-копыта" – это одна цена, а вот от "Слуги народа" – совсем другая. Кампания в курортных городках очень дорогая", – пояснил собеседник.

Источники OBOZREVATEL в Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассказывают, что со строительством курорта в Славском развернулась борьба за землю между двумя влиятельными бизнес-группами. С одной стороны это "Галнафтогаз", а с другой – местный бизнес, который пытается хоть как-то защитить свои интересы. "Мы не против курорта, мы просим не уничтожать малый и средний бизнес, представленный местными", – говорили они на многочисленных митингах.

"В Славском идет бизнесово-политическая борьба. Один инвестор хочет строить курорт, а второй инвестор выступает против. Один бизнес борется с другим. Есть активисты с одной стороны и другой, которые создают картинку, подстрекая людей к протестам. Но канатку ставить нужно, потому что это принесет обществу кучу денег, она точно будет только в плюс. Это же очевидно: большое количество рабочих мест, наполнение местного бюджета", – пояснил OBOZREVATEL один из депутатов ВР, попросивший не указывать его имени.

Почему ОККО положила глаз именно на Славское?

Потенциально горнолыжный курорт в Славском может быть значительно успешнее Буковеля хотя бы потому, что имеет очень выгодное географическое положение и непосредственное железнодорожное сообщение со столицей, Львовом и Ужгородом. Через Славское проходит также добротная трасса Киев-Чоп. Кроме того, поселок находится на пересечении трех областей – Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Стоимость за сотку земли в Славском пока в пределах разумного – по $600. Однако еще 2-3 года назад она стоила вдвое дешевле. Конечно, против цены за сотку в том же Буковеле (от $10 тысяч за "жирный" кусок. – Ред.) – это капля в море. Но это пока.

Бега в комментарии OBOZREVATEL отрицает все подкупы и незаконный дерибан земли. Говорит, что бизнесу выделили паи коммунальной собственности в соответствии с действующим законодательством, а скандалы поднимают те, кто против развития курорта. Масла же в огонь, по его словам, добавляют еще и будущие выборы в местные советы: 90% жителей – за курорт.

В ОККО OBOZREVATEL заверили, что работают в законодательном поле Украины, все процедуры происходят прозрачно, а процесс приобретения прав на земельные участки, необходимые для строительства и функционирования горнолыжного курорта, уже на этапе завершения.

Строительство должно начаться в 2021-2022 годах на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка. Согласно проекту, который, кстати, до сих пор не опубликован, комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс. Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, а объем инвестиций – до $500 млн.