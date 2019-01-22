Как охраняют Януковича-младшего в Крыму: видео VIP-могилы

В оккупированном Севастополе (Крым) на Братском мемориальном кладбище похоронен сын беглого украинского экс-президента Виктора Януковича.

Могила Виктора Януковича-младшего выглядит как будущий семейный склеп, говорится в сюжете "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Бюст из черного мрамора находится под круглосуточной охраной. Также мать Виктора Людмила Янукович, которая живет в Крыму, ухаживает за могилой сына.

В сюжете говорится, что мест на кладбище нет, но только не для Януковичей.

Настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Георгий Поляков – духовник всего Черноморского флота России, которому и принадлежит кладбище, лично решает, кого могут похоронить рядом.

"У него не раз бывали и Владимир Путин, и Виктор Янукович. Когда у экс-президента умер сын, Поляков не смог ему отказать", - рассказывают в храме.

"Младший Янукович здесь похоронен не потому, что он Янукович, а потому, что они оказывали большую благотворительную помощь для храма. И когда такая беда случилась, и они обратились за помощью к батюшке, чтобы похоронить его здесь, батюшка не отказал, потому что дети Януковича помогли отремонтировать крыши храма", - объясняет казначей Свято-Никольского храма Вера Александровна.

О стоимости места на таком VIP-кладбище сотрудник говорит следующее: "Туда не пробиться, там пять нулей, а что перед нулями неизвестно".

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2015 года сын бывшего президента Украины Виктор Янукович-младший утонул во время рыбалки на озере Байкал.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся