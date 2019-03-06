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Как охраняют Крымский мост: появились новые фото

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В оккупированной Керчи продолжается строительство комплекса для военизированной охраны Крымского моста.

В частности, в районе Цементной слободки вырыт котлован и готов фундамент под первое здание, передает "КерчьИНФО".

Для фундамента второго строения плетут арматуру, под третье — только роют котлован.

Как охраняют Крымский мост: появились новые фото
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Как охраняют Крымский мост: появились новые фото
Как охраняют Крымский мост: появились новые фото
Как охраняют Крымский мост: появились новые фото

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
От кого защищать ????? Только руский президент может дать команду на уничтожения домов в своей стране на убийство своих детей в школе предать своих содат !!!!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Интересно, от кого собрались защищать мост строя защитные сооружения в Керчи? От на падания со стороны Крыма? К тому времени как его надо будет защищать от моста останутся одни опоры.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Жителю Сыктывкара, разбившему памятник рублю, дали полтора года колонии усиленного режима. Хотя в России есть 146 миллионов свидетелей, что рубль сам упал.
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