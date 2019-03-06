Как охраняют Крымский мост: появились новые фото

В оккупированной Керчи продолжается строительство комплекса для военизированной охраны Крымского моста.
В частности, в районе Цементной слободки вырыт котлован и готов фундамент под первое здание, передает "КерчьИНФО".
Для фундамента второго строения плетут арматуру, под третье — только роют котлован.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Крымский мост не приспособлен к типичным для полуострова природным явлениям и скоро разрушится.
Крымский мост в случае обрушения фактически отрежет Азовское море от международного судоходства.
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