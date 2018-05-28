Как обвалилась экономика Крыма из-за России: появилось показательное фото

В оккупированном Россией Крыму зафиксировано сильное снижение освещения с 2012 по 2016 год, что свидетельствует о серьезном экономическом спаде.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ), где опубликован анализ данных космической съемки Донбасса.

"В целом на территории временно оккупированного полуострова уровень освещенности снизился на 26%. Наиболее видимое снижение уровня освещенности можно наблюдать для центральных районов АР Крым и для населенных пунктов ориентированных на предоставление лечебно-курортных услуг (Ялта, Алушта, Евпатория - Заозерное)", - написано в сообщении.

Отмечается, что потребление электроэнергии во всем мире считают важным показателем экономической активности. В странах с низким и средним уровнем дохода изменение ночной освещенности на 1% примерно равно изменению дохода на 1%.

Примечательно, что наименьшее снижение уровня освещенности для населенных пунктов было зафиксировано в тех населенных пунктах, в которых размещены объекты Черноморского флота и ВС России (Севастополь, Феодосия, Джанкой, Новофедоровка) и в районе строительства Керченского моста (остров Тузла).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министерство показало, как снизился уровень экономики в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.