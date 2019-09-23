Как обмануть ProZorro: тендерные выходки Госпродпотребслужбы

Госпродпотребслужба оказалась в центре тендерного скандала. Согласно данным ProZorro служба закупила тест-системы для выявления болезней у животных почти на 2 миллиона гривен – вдвое дороже предложений других участников торгов.

OBOZREVATEL попытался разобраться, почему и за что чиновники решили потратить лишний миллион бюджетных гривен.

Тендер на два миллиона

Тендер на закупку наборов, позволяющих выявлять у животных антитела к бруцеллезу методом иммуноферментного анализа, состоялся еще 21 августа этого года.

За тест-системы Госпродпотребслужба была готова выложить 1 млн 835 тыс. грн. При этом ключевым критерием определения победителя была указана цена предложения.

Заявки на участие в тендере подали три компании - ЗАО "НПК" Диапроф-Мед "(с предложением 822 тыс 900 грн), ООО" ВЕТФАКТОР ЛТД "(1 млн 750 тыс. грн, впоследствии снизили цену до 1 млн. 320 тыс. грн ) и ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания" (1 млн 707 тыс. грн).

Казалось бы, победитель – очевиден. Но у Госпродпотребслужбы, похоже, было другое видение лучшего предложения. Поэтому наиболее выгодное с точки зрения цены предложение украинского производителя "Диапроф-Мед" отклонили по формальным причинам. А тендерный комитет в результате выбрал победителем тендера "Днепропетровскую фармацевтическую компанию", запросившую вдвое большую цену - 1,707 млн.грн. Эта компания до конца года должна поставить тест-системы французского производителя "ID VET GENETICS SAS".

Зарубежное - всегда лучше?

Неужели качество французских и украинских тест-систем настолько разительно отличается, что за первые стоит заплатить вдвое дороже? Как выяснилось, отличие все же есть. Вот только оно – не в пользу французского производителя.

Еще 4 июня этого года Национальный научный центр "Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины" заинтересовался этим вопросом – и провел сравнительные комиссионные испытания производственных серий ветеринарных иммунобиологических средств "DIA - Brucella ab.combi-V" производства ЗАО "НПК Диапроф-Мед" (Украина) и "ID Screen Brucellosis Serum Indirect Multi-species" производства IDvet (Франция).

В частности, исследовались тест-системы, предназначеные для анализа сывороток крови или молока крупного рогатого скота на наличие антител к возбудителям бруцеллеза животных методом иммуноферментного анализа. Исследователи ставили перед собой задачу сравнить внешний вид, комплектность, диагностическую чувствительность, специфичность производственных серий тест-систем украинского и французского производства.

И если относительно внешнего вида и комплектности в обоих случаях зафиксировано соответствие открыткам-указателям, то при исследовании диагностической чувствительности тест-систем исследователей ожидал сюрприз: здесь украинский производитель оставил французов далеко позади.

По результатам исследований 29 образцов сывороток крови и молока животных, содержащих антитела к возбудителям бруцеллеза украинская тест-система "DIA - Brucella ab.combi-V" показала 100% результат. Тогда как французская система "ID Screen Brucellosis Serum Indirect Multi-species" продемонстрировала чувствительность на уровне 85,3%.

"По результатам сравнительного комиссионного испытания установлено, что производственная серия тест-систем" DIA - Brucella ab.combi-V "(ЗАО "НПК Диапроф-Мед",город Киев) имеет более высокий показатель чувствительности, чем коммерческая тест-система" ID Screen Brucellosis Serum Indirect Multi-species", и одинаковую специфичность в обоих тестах", - вынесли вердикт ученые.

Как чиновники с дистрибьютором дружили

Однако уже в конце августа Госпродпотребслужба отклонила предложение ЗАО "НПК Диапроф-Мед" как не соответствующее установленным критериям. Каким именно и почему – чиновники объяснять не стали. Зато решили закупить менее надежны французские системы вдвое дороже. А вместо поддержки украинского производителя определили победителем днепропетровскую компанию, которая сама ничего не производит, а является лишь дистрибьютором тест-систем французского производства.

Красноречивый факт: по данным СМИ в прошлом году первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Жук посещал производство "ID VET GENETICS SAS" во Франции – и во время визита вроде бы даже договорился "дружить" с французской фирмой и ее украинским дистрибьютором в вопросах закупок за государственные средства. Поговаривают, сопровождали его в этом визите представители ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания". Поэтому, предполагают журналисты-расследователи, которые раскопали эту информацию, заработок в размере около 1 млн грн, который получит победитель тендера, вполне может быть платой за "французский вояж" чиновника.

Коррупционный анамнез руководства Госпродпотребслужбы

Крайне странное решение по тендеру по закупке тест-систем становится несколько понятнее, если проанализировать отдельные предыдущие тендерные "достижения" Госпродпотребслужбы, которыми уже заинтересовались детективы Национального антикоррупционного бюро. Так, еще с мая НАБУ расследует уголовное производство о присвоении средств руководством Госпродпотребслужбы в 2016 году. В частности, детективы установили факт закупки вакцины против бешенства по завышенным ценам: за 1,2 млн вакцин против бешенства руководитель службы Владимир Лапа вместе со первым заместителем Андреем Жуком переплатили около 6 млн грн. К реализации схемы они привлекли также директора ООО "Укрветпромпостач" Ярослава Шарая. При рыночных ценах на одну дозу вакцины, которые в то время составляли 27-29 грн, чиновники организовали закупку по 37 грн за дозу.

А впоследствии через подконтрольные коммерческие предприятия "вернули" эти деньги – только не в бюджет, а в собственные карманы. По данным детективов НАБУ, распределением средств между участниками схемы занимался лично заместитель председателя Госпродпотребслужбы Жук.

К тому же, в том же 2016 году Счетная палата выявила неэффективное использование Госпродпотребслужбой 3 млн 216 тыс. гривен бюджетных средств. Еще более 1,2 млн грн были потрачены с нарушением законодательства.

Впрочем, никакой ответственности за это тогда ни Лапа, ни Жук не понесли. Наоборот: финансирование службы было увеличено вдвое, с 56 млн в 2016 году до 113 млн грн в 2017 году.

Какая судьба ожидает скандальный тендер?

Сейчас "Диапроф-Мед" обжалует решение тендерного комитета Госпродпотребслужбы в Антимонопольном комитете. Компания, подавшая наиболее выгодное предложение, считает, что ее незаконно выбросили из тендерной процедуры по формальным и необоснованным причинам. И требует отменить результаты торгов. Если АМКУ встанет на сторону подавшей жалобу компании (а вероятность этого, учитывая аргументы "Диапроф-Мед" - достаточно большая) – Госпродпотребслужбе придется признать победителем именно компанию, которая предложила самую низкую цену.

А тем временем, пока идет проверка АМКУ, "Днепропетровская фармацевтическая компания" на закупках ведомства уже освоила почти 25 млн.грн. С начала 2018 году компания подписала 22 контракта с Госпродпотребслужбой на общую сумму 24 млн 661 тысяч гривен.

А руководство Госпродпотребслужбы, которое сейчас подозревают в растрате государственных средств и проведении закупок по завышенным ценам, продолжает жаловаться на низкое финансирование. И вести страну к катастрофе. Из-за недостаточного количества противоэпизоотических мероприятий только убытки от африканской чумы, которая свирепствует сейчас в Украине, уже перевалили за 1 млрд. грн. А безопасность продуктов питания в нашей стране, как признавала после проведенной проверки еще в 2017 году Счетная палата, сегодня не может гарантировать никто.

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