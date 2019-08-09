Как "негодяй и сепаратист" Коровченко чуть не прошел в Верховную Раду по 210 округу

Внеочередные выборы народных депутатов Украины по 210 округу на Черниговщине наделали уже немало шума в информационном пространстве Украины. Во время подсчета голосов избирателей члены ОВК откровенно подыгрывали одному из кандидатов – одиозному Коровченко Сергею Владимирович.

Путем противозаконных манипуляций его объявили победителем, но, похоже, что справедливость имеет все шансы восторжествовать и народным депутатом Украины от 210 избирательного округа таки станет настоящий победитель. Несмотря на заангажированность членов ОВК, суд принял решение пересмотреть итоги подсчета голосов.

В этом контексте наши журналисты решили проанализировать, какие технологии, противозаконные махинации и фальсификации применялись штабом Коровченко, чтобы отобрать победу у того кандидата, за которого действительно отдали голоса большинство людей 210 округа.

Далее в материале мы приведем пошаговую инструкцию "Как сепаратисту и негодяю стать народным избранником", но прежде поведаем о том, кто такой Сергей Коровченко и почему его место может оказаться не в парламенте, а на скамье подсудимых: в нашем распоряжении оказалась повестка ГБР, которой последнего вызывают на допрос по делу "о сдаче Крыма".

КТО ТАКОЙ КОРОВЧЕНКО

Сергей Владимирович Коровченко известен тем, что во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Главное управление юстиции Министерства юстиции в АР Крым. По сути, был министром юстиции Крыма. В момент аннексии полуострова на Коровченко возлагали большие надежды люди из ближайшего окружения Путина – Затулин и Глазьев. Они хотели сохранить Коровченко в должности министра юстиции уже при оккупационной власти.

Фигуранта "пленок Глазьева и Затулина" Коровченко в опубликованных разговорах называли человеком кума Владимира Путина – Виктора Медведчука. По задумке оккупантов, роль министра юстиции АР Крым состояла в том, чтобы юридически сопроводить переход украинской территории под "юрисдикцию" РФ, а также "поделиться" данными, содержащимися в государственных реестрах Министерства юстиции Украины.

Сергей Коровченко, который сегодня, надев вышиванку, пытается стать народным депутатом по 210 округу, еще в начале трагических событий в Крыму был активным участником пророссийских шествий оккупантов. На приведенном ниже снимке Коровченко можно рассмотреть в компании Сергея Аксенова и прочих захватчиков во время проходки в Крыму. Как видно на фото, антураж шествия составляют российские флаги и советская символика, а на лацканах пиджаков виднеются георгиевские ленточки. По сообщениям региональных СМИ, Коровченко был в списке, поданном Путину на награждение "за возвращения Крыма". Также кандидат в народные депутаты является "героем" фильма-расследования "Оборотни в вышиванках".

Сегодня Сергея Коровченко обвиняют в государственной измене по ч.1, ст. 111 УК Украины. Уголовное производство № 420180100000000, начатое Прокуратурой АР Крым в начале 2018 года, ныне расследуется Главным следственным управлением СБУ. "Готовил юридическую часть перехода полуострова под "юрисдикцию" РФ", – сказано в подозрении.

ГБР ВЫЗЫВАЕТ СЕРГЕЯ КОРОВЧЕНКО НА ДОПРОС (ПОВЕСТКА)

По сообщениям многочисленных СМИ, дело в СБУ по прямому указанию экс-президента Украины пытался непосредственно "спустить на тормозах" тогдашний начальник следственного управления СБУ Григорий Остафийчук. Более года дело пылилось в спецслужбе. Как следствие, 6 июня 2019 года Государственным бюро расследованием были внесены данные в ЕРДР о новом уголовном производстве за № 62019100000000682 по делу Сергея Коровченко в отношении служебных лиц СБУ по ч. 1, ст. 367 УК Украины за затягивание расследования "о сдаче Крыма" Коровченком.

Как стало известно нашим журналистам, 15 августа 2019 года в 10:00 Сергея Владимировича Коровченко на допросе будут ожидать следователи Государственного бюро расследований, которые в данный момент расследуют указанное уголовное производство о затягивании рассмотрения дела Коровченко "о сдаче Крыма". В подтверждение данного факта приводим официальную повестку ГБР, оказавшуюся в нашем распоряжении.

Доподлинно известно, что сегодня правоохранительными органами Украины в отношении Сергея Коровченко расследуется еще ряд уголовных производств, посему, предполагается, что у него не оставалось другого выбора, как спрятаться от уголовных преследований за депутатским мандатом. Заветная корочка депутата необходима Сергею Коровченко, как воздух, ибо на карту поставлено очень многое, а в саму выборную кампанию были влиты колоссальные средства. Далее мы детально опишем технологии, которыми, вероятно, пользовался кандидат, чтобы получить столь вожделенную победу на выборах.

УСЛОВИЕ №1: ЗАСЕВАЙ, КОПАЙ И ВЕСЕЛИ

Отсидевшись некоторое время после аннексии Крыма в тиши, Сергей Коровченко вернулся в Украину и сразу же начал вливать десятки миллионов гривен в свой бизнес. Злые языки поговаривают, что таким образом с ним якобы рассчитались русские за оказанное содействие в их преступных замыслах по захвату украинской территории.

Осознавая свою токсичность и понимая, что вряд ли получится пробиться в какое бы то ни было государственное учреждение, Коровченко принялся "окучивать" один из округов на Черниговщине. Подальше от глаз пытливых журналистов и правоохранителей. Его выбор пал на 210 избирательный округ с центром в Прилуках.

На протяжении 4 лет Сергей Коровченко больше напоминал, если не Деда Мороза, то ведущего "Поле Чудес" точно. По поводу и без повода ним устраивались различные акции, лотереи, где разыгрывались весьма недешевые подарки: велосипеды, телевизоры, мультиварки и прочее.

Ближе к выборам Коровченко начал организовывать субботники, привозить известных артистов. К слову, стоимость выступлений такого плана исполнителей во время предвыборной агитации начинается от 20 000 долларов США.

Местные уверяют, не обошлось и без классических продуктовых наборов. Была задействована тяжелая артиллерия.

УСЛОВИЕ № 2: ТЕХНИЧЕСКИЕ КАНДИДАТЫ И ПСЕВДО "СЛУГИ НАРОДА"

Вначале Коровченко удалось пробиться в ряды партии ВО "Батькивщина", в его соцсетях начали появляться совместные фото с Юлией Владимировной, но когда после президентских выборов Тимошенко осознала, что такие кадры не добавляют ей рейтинга, было принято решение дистанцироваться от человека, которому закидывают сепаратизм. Поэтому на финише избирательной кампании Коровченко все же пошел самовыдвиженцем.

Отлично понимая, что в конкурентах у него кандидат от столь популярной нынче партии "Слуга народу" и еще ряд сильных кандидатов, подозревается, чтобыло принято решение прибегнуть к технологии регистрации фейковых "слуг народа", технических кандидатов и двойников потенциально сильных кандидатов.

Так как главными конкурентами на округе Коровченко оказались местный депутат и представитель ПП "Слуга народу" Дмитрий Пахомов, а также самовыдвиженец Борис Приходько, пользующийся немалой поддержкой жителей округа, то их голоса решили "размыть".

В пику настоящему "слуге народу" Пахомову были зарегистрированы еще два кандидата – Борсук Роман Петрович (ТОВ "СЛУГА НАРОДУ. ЗЕ!") и Лукъянчук Михаил Юрьевич (ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "СЛУГА НАРОДУ"). Расчет был, естественно, на тех людей, которые недосмотрят в бюллетене и поставят галочку напротив имени не того кандидата. Так, собственно, и произошло. На двоих Лукъянчук (1,53%) и Борсук (5,75%) оттянули у настоящего кандидата от ПП "Слуга народу" Дмитрия Пахомова 6 248 голосов или 7,28%. Если бы не эта технология, то Коровченко, вероятно, не вошел бы даже в тройку претендентов.

Помимо вышеописанной манипуляции, также предполагается, что Коровченко был создан однофамилец самовыдвиженца Бориса Викторовича Приходько – Василь Иванович Приходько, являющийся безработным пенсионером. Дедушка оттянул у Бориса Приходько 1767 голосов (2,26%).

Помимо этого из Киева были привезены еще ряд технических кандидатов, которые не имеют к Черниговщине никакого отношения. Менее чем за две недели до выборов в пользу Коровченко снял свою кандидатуру боец ДУК "Правый сектор" с позывным "Аист" Юрий Сирик. Вишенкой на торте стало заявление снявшегося кандидата о том, что только лишь Коровченко в силах остановить надвигающийся реванш пророссийских сил.

УСЛОВИЕ № 3: ФАЛЬСИФИКАЦИИ И ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ОИК

Спустя две недели после выборов, на 210 округе в Черниговской области разгорается большой политический скандал – там до сих пор не могут установить победителя. Все это происходит благодаря возможным фальсификациям и манипуляциям со стороны Коровченко. Почему так происходит – далее в материале.

Сергей Коровченко, как было отмечено выше, отдавал себе отчет, что обильное засевание округа и регистрация фейковых и технических кандидатов не гарантирует ему победу на выборах. Поэтому главной задачей его кампании было назначить подконтрольных людей в Окружную избирательную комиссию (ОИК). Так, множество СМИ уже написали, что глава ОИК по 210 округу Оксана Соколовская тесно связана с Коровченко. Остановимся на ее личности подробней, а далее детально распишем, как глава ОИК помогала Коровченко пройти в парламент и почему может оказаться за решеткой.

Оксана Соколовская, как и ее босс Коровченко, к Черниговщине не имеет ни малейшего отношения, она – Киевский адвокат с весьма скандальной репутацией. Объединительной чертой их тандема является то, что обоих называют "сепаратистами" и "агентами Кремля".

"Сама Оксана Соколовская широко известна своим скандальным поведением, поддержкой сепаратизма на Донбассе и аннексии Крыма Россией. Свою пророссийскую позицию Соколовская демонстрирует в Facebook – выставила у себя на странице георгиевскую ленточку, которая запрещена в Украине", – пишет Аргументум .

Но не только этим известна глава ОИК. Именно Соколовская была единственной, кто вызвался защищать одного из ГРУшников, которого украинские бойцы задержали на Донбассе, – Евгения Ерофеева.

Перед тем как попасть в плен Ерофеев убил украинского бойца Вадима Пугачева. Все нормальные адвокаты отказались защищать путинского наемника. И лишь Соколовская считала честью стать представителем интересов Ерофеева, подчеркивает издание. Также в соцсетях Соколовской видно, что она очень дружна с адвокатами беглого экс-президента Януковича.

Чтобы удостовериться в связи Коровченко и Соколовской, мы также решили обратиться к социальной сети Фейсбук. Там отчетливо прослеживается связь двух делков: хвалебные посты Соколовской в адрес гражданской супруги Коровченко, лайки от самого Коровченко и его родственников задолго до начала выборной кампании, а также лайки Соколовской на постах Коровченко о "победе на выборах" еще до официального объявления результатов голосования. Но перейдем все же к тому, какую роль отыграла Соколовская во время подсчета голосов и кто, помимо главы ОИК, был заинтересован в "победе" Коровченко.

Отметим, что на 210 округе уверенную победу одержала ПП "Слуга народу" с результатом в 44,5 %. С чего бы всем этим людям отдавать свой голос не за мажоритарщика от "Слуги народа" Пахомова, а за токсичного Коровченко – вопрос открытый. Думается, все благодаря возможным фальсификациям!

То, что происходило на 210 округе во время подсчета голосов иначе как циничный беспредел не назовешь.

"Описание абсолютного беззакония на ОИК стоит начать с бюллетеней, которые валяются, где попало – на сцене, в кабинете, открытом для доступа посторонних лиц, и вообще – где вздумается голове ОИК Оксане Соколовской. Более того, документы находятся даже там, где нет вообще ни одного члена комиссии. Важно, что протоколы участков, на которых больше всего голосов набирает Коровченко, председатель ОИК принимает радушно, без проблем или уточнений, как горячие пирожки. Вместе с тем, на участках, где победу одерживают другие кандидаты, требуется пересчет голосов, а протоколы наталкиваются на стену жалоб и безосновательных замечаний", – сообщали о ходе подсчета голосов региональные медиа.

Обратила на себя внимание СМИ и невероятно возросшая явка избирателей 210 округ в вечернее время перед закрытием участков. Во время выборной вакханалии в указанной ОИК были отмечены следующие нарушения.

На части участков выявлены нарушения при транспортировке и хранении избирательной документации. По другим участкам, неизвестно как подавались результаты. Есть разногласия между протоколами УИК и итоговым протоколом ОИК. Кроме того, были нарушения при ведении непрерывного заседания ОИК: во время ночных перерывов, которые объявляла председатель ОИК Соколовская, члены УИК, сопровождавшие избирательную документацию, ездили домой, оставляя ее в ОИК фактически без присмотра, что ставит под сомнение ее целостность и отсутствие посторонних вмешательств в документы.

Как сообщали местные СМИ , во время повторного подсчета голосов на одном из участков было обнаружено 112 неизвестных лишних бюллетеней. Это было отмечено в постановлении ОИК, утвержденном подписью председателя и секретаря комиссии. Председатель ОИК Оксана Соколовская не смогла объяснить, где взялись эти бюллетени и где они учитываются.

Также было отмечено вмешательство в электронную систему "Выборы". Когда по факту в ОИК было обработано 99,4% протоколов, на сайт ЦИК значилось, что обработанно 100% протоколов. Таким образом глава и члены ОИК ( по разным данным, Коровченко были подконтрольны 15 из 19 членов ОИК) незаконно объявили Сергея Коровченко победителем. Его отрыв от главного преследователя Бориса Приходько составил немногим более 100 голосов. Позже эти цифры менялись. Сегодня картина голосования на 210 округе на сайте ЦИК выглядит следующим образом.

Такие выходки Коровченко и членов ОИК вызвали бурю негодования среди других кандидатов и избирателей округа. Сразу четыре кандидата в народные депутаты обвинили Сергея Коровченко в том, что он победил на выборах с помощью фальсификаций! Самовыдвиженец Борис Приходько, представитель "Слуги народа" Дмитрий Пахомов, "Европейской Солидарности" Василий Малик и "Силы и чести" Виталий Личман вышли на совместную пресс-конференцию с требованием пересмотреть итоги подсчета голосов .

Четырех наиболее рейтинговых кандидатов поддержали жители Прилук и Чернигова, выйдя на пикеты с требованием провести пересчет голосов.

Коровченко и председатель ОИК Оксана Соколовская всячески пытались избежать пересчета голосов, поскольку тогда бы вскрылся их преступный сговор, отмечают региональные СМИ. Очевидно, Коровченко понимал, что если будет пересчет голосов, то депутатом ему не быть. То, как он противился пересчету, можно увидеть на нижеследующем видео.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Так как на 210 избирательном округе до сих пор не могут установить результаты, спор уже перешел в судебную плоскость. Кандидат в народные депутаты Борис Приходько обратился в суд. Учитывая вышеприведенные факты нарушений, Черниговский окружной административный суд обязал ОИК осуществить пересчет голосов на 33 УИК. Но это решение не было выполнено, потому что Сергей Коровченко его обжаловал в апелляционной инстанции.

Как следствие, 3 августа 2019 года Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОИК и кандидата Коровченко, решил не отменять решение Черниговского окружного административного суда, а наоборот вынес решение обязать ОИК № 210 произвести пересчет на 34 избирательных участках. Также известно, что ЦИК 31 июля приняла решение заменить некоторых членов ОИК 210.

Известно, что пересчет голосов также не выявил победителя по 210 округу. ОИК № 210 в срок не подала протокол пересчета голосов в ЦИК. В свою очередь, Борис Приходько не намерен сдаваться и продолжает отстаивать свои права в суде, требуя отмены результатов голосования по одному участковому избирательному участку. Это вполне может привести к повторной процедуре выборов на данном округе. В любом случае, ситуация на сегодняшний день зависит от решения Фемиды. ЦИК занял выжидательную позицию, не оглашая официально победителя выборной гонки.

Теперь, очевидно, справедливость восторжествует, и Сергей Корвченко не станет народным депутатом, а, скорее всего, отправится на скамью подсудимых вместе с главой ОИК Оксаной Соколовской.

Эта выборная вакханалия должна стать поучительной для новоизбранного президента Владимира Зеленского. Ему был брошен откровенный вызов, когда опытные коррупционеры и сепаратисты благодаря несметным финансовым возможностям попытались отобрать победу у его партийца и других более рейтинговых кандидатов. Надеемся, что в преддверии местных выборов командой "Зе" будут сделаны правильные выводы.

На этом история не заканчивается. По нашим данным, Национальная полиция Украины усмотрела в действиях Оксаны Соколовской состав преступления и 1 августа внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по №12019270210001079, открыв производство по ч.4 ст.158 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок до десяти лет.

Также не стоит расслабляться и Сергею Коровченко, который, по некоторым данным, уже ищет пути отхода за границу. Задача правоохранителей – не допустить этого. Известно, что помимо уголовных производств в СБУ и ГБР, в отношении Коровченко расследуется ряд других уголовных производств.

Поскольку правоохранительные органы затягивали расследование уголовного производства "о сдаче Крыма" Коровченко по указанию прошлой власти, сегодня, когда дело попало к следователям ГБР, есть надежда, что оно будет расследрвано должным образом, а виновные понесут заслуженное наказание. Наши журналисты будут пристально следить за развитием событий в этих резонансных производствах.

Продолжение следует…

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