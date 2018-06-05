"Без обуви и с клопами": как десятки украинцев прозябают в греческих тюрьмах

В Украине активно процветает бизнес на моряках. Их заманивают работать на яхты в Турцию - якобы возить и развлекать туристов. А на самом деле им приходится возить мигрантов в Грецию. В результате моряки оказываются в греческих тюрьмах и получают сроки от 20 до 70 лет.

OBOZREVATEL разбирался, почему наши граждане оказываются в зарубежных тюрьмах.

Уже пять месяцев в тюрьме

Муж Алены Ульяновой из Одессы Сергей в прошлом году нашел работу в Турции. "После 2014 года с работой для моряков стало туго. Он матрос и раньше плавал на больших судах, все было хорошо. А тут в интернете нашел объявление – требуются моряки катать туристов на яхте вдоль берега Турции. С ним общались по Viber, попросили прислать документы. Он выслал и через некоторое время ему сказали, что он им подходит, выслали билеты на самолет в Турцию. Правда, договор не прислали. Когда он спросил о документах, пояснили, мол, вот приедете и все будет. И он спокойно туда полетел", - рассказала OBOZREVATEL Алена.

Три месяца Сергей проходил там стажировку, учился водить и чистить яхту, а договора все не было. "Они говорили, мол, вот-вот. А однажды ночью его и капитана вызвали на яхту. Был шторм. Им дали координаты и сказали плыть в другую часть Турции. Сергей сначала не хотел, но его уговорили. Когда они подходили к нужной точке, у них стало подходить к концу топливо. Тогда им передали новые координаты, мол, там найдете топливо и заодно возьмете на борт трех человек", - сообщила Алена.

По ее словам, в нужной точке никакого причала не оказалось, поэтому к берегу Сергею пришлось плыть на шлюпке. Топлива он там не нашел, зато на берегу его встретили трое темнокожих людей.

"Тогда он понял, что что-то не то. Стал отказываться плыть дальше с ними, обратился к береговой охране, пытался объяснить в чем дело, но они его не слушали и их арестовали", - отметила Алена.

Сергей уже пять месяцев в тюрьме Греции. Следствие может длиться до 18 месяцев, и ему грозит срок 20 лет за перевозку нелегалов.

"Самое ужасное, что власти Греции не верят, что все эти схемы организовывают турки в связке с греками. Там считают, что все делают сами украинцы. Они и мигрантов ищут, и перевозку организовывают. Поэтому такие сроки", - говорит Алена.

Поехал на апельсины - оказался в тюрьме

Собственно, многие истории украинцев в Греции похожи. Люди ехали туда возить туристов вдоль турецкого берега. Например, Татьяна Сергеева из Херсона так описывает OBOZREVATEL историю своего мужа Андрея:

"Его друг нашел объявление в интернете, что есть работа на туристической яхте в Турции. Уехал он туда в июне прошлого года. В Херсоне их встретили двое мужчин и посадили на самолет до Стамбула. Сначала он позвонил и сказал, что все хорошо. А потом связь оборвалась. И только через некоторое время он смог позвонить с таксофона и сообщить, что находится в тюрьме. Говорил, что их почему-то задержали, десять часов продержали на палящем солнце на палубе, у него все тело в ожогах. Сейчас он в тюрьме, без обуви даже, там ужасная антисанитария, клопы. Адвоката ему не дают".

Такая же история и с Владимиром Примаком. На яхте он оказался без договора, у него забрали паспорт - якобы для оформления документов. Когда вышли в море, то он понял, что везут мигрантов в Грецию. "Он пробовал отказаться, но ему стали угрожать. А когда их задержали, он 26 часов провел в наручниках. На допросе не было ни адвоката, ни консула, быстро составили протокол", - пожаловалась нам его жена Светлана Цыганкова.

Брат Александра Панина Владислав рассказывает следующее: "Он поехал в Турцию на уборку апельсинов. Но там его никто не встретил, он остался на улице без денег. К нему подошел мужчина и предложил работу, поехать на уборку апельсинов в Италию. Так как у него не было денег, мужчина предложил встать ему за руль яхты. Позже он позвонил матери и сказал, что его арестовали".

Подозревают в работорговле

Но в подобные истории попадают и моряки, которые соглашаются работать на больших суднах, перевозящих товары. Например, Юрий Красюк из Черкасс нанялся работать поваром на судно в Турции.

"Никакого опыта работы на корабле он не имел, и договор с ним не заключили. В феврале прошлого года он улетел в Стамбул, а 4 апреля вышел в плавание и связь с ним прервалась. Через неделю перезвонил переводчик и сообщил, что Юрий и еще один украинец Валерий находятся в тюрьме в Афинах, их подозревают в нелегальной перевозке людей. Во время плавания они выяснили, что в тюрьмах находится много людей - нелегалы. Капитан сбежал на другой корабль, а их арестовала полиция и угрозами заставила подписать документы, что они сознательно перевозили этих людей. Теперь их подозревают в работорговле", - отметил в беседе с OBOZREVATEL его брат Виктор.

Юрист благотворительного фонда "Ассоль" Андрей Шевченко говорит, что также в передряги попадают и моряки крупных торговых судов.

"Не обязательно в трюмах могут быть нелегалы или контрабандисты. Просто есть страны, которые по тем или иным причинам не признают этот груз. Например, Греция не признает Кипр и не признает их товар. Есть проблемы в Ливане и Нигерии. Они арестовывают эти суда. Бывает, что это форма вымогательства. Потому что простой судна в день может обходиться от нескольких тысяч долларов до двух десятков тысяч. И судовладельцу легче заплатить штраф, чем оплачивать простой, кормить экипаж, платить им зарплату и прочее. Но некоторые бросают свои судна. Так, у нас в Омане стоит судно с украинцами уже 2 года и девять месяцев. А всего в Турции, Греции и Италии таких суден 16", - рассказал нам Шевченко.

Могут и 70 лет дать

Член профсоюза моряков Сергей Казанцев говорит, что такие истории нужно делить на две части. "Есть те, кто действительно нанимаются на большие суда. И им сложно увидеть, что грузят в трюмы. Бывает что там нелегалы, бывает контрабанда. Все это уже выясняется в море. А вот когда люди нанимаются на яхты, то там все видно. Бывают случаи, когда украинцы действительно ничего не подозревают сначала. А бывает, что они сознательно идут на такую работу, потому что перевозка одного нелегала стоит 500 долларов", - рассказывает OBOZREVATEL Казанцев.

По словам нардепа от Блока Петра Поршенко Ирины Сусловой, сейчас в тюрьмах Греции находится 160 наших моряков, задержанных за перевозку нелегалов.

"Некоторые из них провели там уже долгое время, есть те, кто находится в тюрьме с 2014 года. Их истории действительно очень похожи. Чтобы прокормить семью, они отправляются работать в Турцию на небольшие судна. Им говорят, что они будут возить туристов вдоль берега. Турецкие капитаны в случае опасности покидают судна, а греческие власти всю ответственность перекладывают на украинцев", - сообщила нам Суслова.

По ее словам, из-за того что в Греции ситуация с мигрантами очень сложная, то срок за их перевозку дают большой: 20, а то и все 70 лет тюрьмы. "Качественной юридической помощи им не оказывают, а бесплатные адвокаты, которых им выделяют, имя подсудимого узнают только в суде. Если переводчик в зале суда есть, то переводит неточно и непонятно. Был случай, когда человек думал, что ему присудили 7 лет, а в документах оказалось 70", - говорит Суслова.

Стена молчания

В принципе, вытащить моряков из греческой тюрьмы можно, такие случаи были. "Правда, наши граждане настолько неосведомлены, что не знают куда обращаться. Порой проходит два-три месяца, пока о них узнают в МИД или консульстве. А они уже за это время успеют все признательные показания подписать, и дело серьезно усложняется", - подчеркнул Казанцев.

Алена Ульянова надеется на этот вариант, правда, согласиться на него должна и Греция.

"Сначала должен состояться суд, муж должен признать, что он виновен, ему вынесут приговор в 20 лет. И после этого, если будет согласна греческая сторона, его могут экстрадировать в Украину. Тут ему дадут 6-9 лет с полной конфискацией", - говорит Алена.

Но не все моряки согласны отбывать сроки в Украине. "Потому что греческая и украинская тюрьма все-таки разные вещи, как бы они не жаловались", - говорит Шевченко.

Также, по словам Шевченко, когда представители Украины пытаются выяснить у моряков, как они нанялись на такую яхту, то натыкаются на стену молчания.

"Опросили сто моряков, и они молчат. Вероятно, они боятся за себя и свои семьи. Потому что переправка мигрантов - это огромный бизнес. За одного нелегала организаторы получают 5-10 тысяч долларов. Это многомиллионный бизнес, и никто от него не откажется. Мы уже восемь лет боремся с ним, а объявлений о поиске работников на яхты для прогулок вдоль турецкого берега становится только больше", - говорит Шевченко.

Сейчас МИД Украины активно занимается украинцами в Греции. Возможно, удастся вернуть около 120 моряков. Если кто-то попал в подобную ситуацию, не нужно ждать. Необходимо сразу обратиться в консульство, министерство и к юристам. Пока не успели подписать все признания.