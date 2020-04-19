Как нашли останки Гитлера: историк рассекретил детали

Советская военная контрразведка Смерш в Берлине нашла останки фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера 5 мая 1945 года. Тогда было достоверно установлено, что это именно тело лидера нацистов.

В честь 77-летия со дня создания Смерша (от "Смерть шпионам"), старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-лейтенант ФСБ в отставке, доктор исторических наук Александр Зданович рассказал подробности в интервью РИА Новости

Как считают специалисты, Смерш – был лучшей спецслужбой времен Второй мировой войны. За время своего существования он обеспечил успешное проведение всех наступательных операций Красной армии, переиграв германскую разведку и обезвредив большое число немецких агентов и диверсантов.

Адольф Гитлер tsargrad.tv

Очень большую роль Смерш сыграл в Берлинской наступательной операции весной 1945 года. Перед военными контрразведчиками в частности стояла задача по выяснению судьбы и поиску главных нацистских преступников.

"Первая информация о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля, поступила к контрразведчикам в ходе боев за Рейхстаг. Второго мая советские войска заняли рейхсканцелярию, и в тот же день вечером сотрудники Смерша обнаружили недалеко от бункера и рядом с ним трупы членов семьи рейхсминистра пропаганды Геббельса", — сказал Зданович.

А рано утром 3 мая начальник управления Смерша 1-го Белорусского фронта Александр Вадис доложил наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии о результатах розыска главарей нацистов и крупных чиновников Третьего рейха, отметил эксперт. В частности, захваченный президент Союза германских моряков в Берлине Гинцман сообщил, что Гитлер и Геббельс покончили жизнь самоубийством и их трупы сожжены. Вечером того же дня командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Георгий Жуков и член Военного совета фронта генерал-лейтенант Константин Телегин доложили в Москву Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину результаты тех мероприятий военных контрразведчиков, добавил Зданович.

"Но лишь 5 мая солдаты взвода отдела Смерш 9-го стрелкового корпуса в одной из воронок от взрыва бомбы во дворе рейхсканцелярии нашли трупы Гитлера и его жены Евы Браун", — сказал Зданович. – Контрразведчики этого стрелкового корпуса затем взяли под охрану эти останки, а также трупы членов семьи Геббельса и начальника Генерального штаба германских сухопутных войск Кребса".

Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс

По словам эксперта, параллельно продолжались поиски новых свидетелей и документов, необходимых для опознания и идентификации найденных останков. В распоряжение контрразведчиков была выделена группа военных медиков, которая выполнила всю необходимую работу по идентификации трупа Гитлера и оформила результаты соответствующими актами.

Зданович опроверг периодически появляющиеся заявления о том, что Гитлеру якобы удалось спастись, сбежав из осажденного Берлина.

"Это полная чушь. Я могу еще раз однозначно подтвердить: было точно доказано, что найден обгоревший труп именно Гитлера", — подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован уникальный документ времен СССР о смерти Гитлера.