"Как на Донбассе": в катастрофе МАУ в Иране нашли сходство с МН17

После крушения в Тегеране самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" Россия начала информационную кампанию, чтобы снять со своего союзника Ирана возможную ответственность.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко. Эксперт провел параллель между крушением самолета МАУ и катастрофой на Донбассе Boeing MH17 малайзийских авиалиний.

"Некоторые иранские СМИ в промежутке между тем, как заявили о ракетных ударах, и до того, как появилась информация об авиакатастрофе с украинским самолетом, заявили о том, что был сбит какой-то американский самолет. Фактически то же самое было на Донбассе, когда "попалились" представители незаконных вооруженных формирований, которые заявили, что сбили украинский военный самолет", – заявил он.

При этом Петренко считает, что Иран на фоне конфликта с США не шел бы на дополнительное обострение с международным сообществом, целенаправленно сбивая пассажирский самолет. По его мнению, если это и произошло, то, вероятно, случайно.

"Я не отбрасываю вариант, что это было случайное сбитие самолета. Тем более, что вбрасывается информация, где показываются якобы внешние повреждения на крыльях и фюзеляже самолета, которые вроде свидетельствуют, что это было от взрыва или от обстрелов. Хотя этим почему-то очень активно занимаются именно российские Telegram-каналы. Показывают, что как будто было внешнее влияние, и самолет был сбит. Мне кажется, что они будут в дальнейшем разыгрывать эту политическую карту, но будут играть не против Ирана, а против США", – отметил эксперт.

"В итоге, россияне, вероятно, перестраховываются на случай того, что это были иранские вооруженные силы, чтобы запустить в информационное пространство мнение, что это были Соединенные Штаты. Они создают альтернативную реальность, так же, как они создавали с Boeing, когда они говорили, что это украинские ВВС, украинский "Бук", выдвигали разные версии. Я думаю, что они создают подстраховку, которую они будут однозначно использовать для своего союзника Ирана", – заключил Петренко.

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