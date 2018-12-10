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''Как люди выживут?'' Раскрыт страшный эффект ''русского мира'' на Донбассе

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Сторонники "русского мира" и другие жители оккупированного Донбасса вынуждены выживать на "копеечные деньги" из-за регулярного роста цен и снижения зарплат.

Об этом в интервью OBOZREVATELрассказала луганский публицист и блогер Олена Степова, отметив, что после фейковых выборов в "Л/ДНР" условия жизни стали еще хуже.

"Российские ихтамнеты получают зарплату из месяца в месяц, а вот местные группировки — нет. Особенно сложная ситуация с зарплатой в Горловке. Буквально через два дня после т. н. выборов начали поступать приказы об уменьшении надбавок врачам, учителям", — рассказала она.

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По ее словам, сейчас шахтерам, которые раньше получали 10-12 тысяч рублей, сократили зарплату до 7-5 тысяч.

"Не знаю, как люди будут выживать на эти копеечные деньги. Это очень тяжело. Потому что из "русского мира", кроме тараканов, вшей и бомжоты, на Донбасс пришли еще и российские цены. А точнее — московские. Ну хотел Свердловск жить, как Москва, — пусть теперь шикует", - поведала Степова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Л/ДНР" резко подскочили цены на основные виды продуктов. В среднем, по словам самих жителей, на 5-15%.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Ну не всем повезло жить на богатой Украине😂
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
А что ...на Украине???Как живётся милые???Все разъехались????
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