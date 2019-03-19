"Как глоток воздуха!" В Крыму ярко проучили оккупантов

В оккупированном Российской Федерацией Крыму заметили мужчину в форме украинской сборной.
"Керчь, мелочи в оккупации совсем не мелочи", - написал блогер RoksolanaToday&Крым на странице в Twitter, опубликовав пост: "Прошел седовласый мужчина в новехонькой форме олимпийской сборной Украины – слева на руке – флаг, справа – герб, на спине – Ukraine".
"Кто-то не поймет, о чем это. Но для нас в оккупации даже сочетания этих двух цветов – это как глоток чистого воздуха", - добавили комментаторы.
24 канал
Керчь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 марта 2019 г.
мелочи в оккупации совсем не мелочи pic.twitter.com/xPI9Ayy5U3
Как сообщал OBOZREVATEL, России ткнули носом в подлые уловки из-за оккупации Крыма.
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