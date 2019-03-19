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"Как глоток воздуха!" В Крыму ярко проучили оккупантов

2.5тЧитать материал на украинском

В оккупированном Российской Федерацией Крыму заметили мужчину в форме украинской сборной.

"Керчь, мелочи в оккупации совсем не мелочи", - написал блогер RoksolanaToday&Крым на странице в Twitter, опубликовав пост: "Прошел седовласый мужчина в новехонькой форме олимпийской сборной Украины – слева на руке – флаг, справа – герб, на спине – Ukraine".

"Кто-то не поймет, о чем это. Но для нас в оккупации даже сочетания этих двух цветов – это как глоток чистого воздуха", - добавили комментаторы.

"Как глоток воздуха!" В Крыму ярко проучили оккупантов

24 канал

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"Крым – это Украина!" В Евросоюзе резко поставили на место Россию
"Как глоток воздуха!" В Крыму ярко проучили оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, России ткнули носом в подлые уловки из-за оккупации Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
До слёз) Вот это пэрэмоха)))
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Putin Serjio
Putin Serjio
Теперь Крым точно вернётся
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
Putin Serjio, ... троль, правильно говорити не " точно вернеться", а "точно вертається". І так кожен день, як сонячний круг і небо навкруг.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Вот нововтьс так новость. Холы настолько ничтожны что не гнушаются такую чушь писать. Крым более холятским уже не будет.
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