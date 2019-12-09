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9 декабря • обновлено в 19:20
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"Как Гитлер перед смертью": в сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже

6.8т
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В сети сравнили появление Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже на "Нормандском саммите".

Фото автомобилей глав государств опубликовал на своей странице в Twitter американский журналист Алек Лун.

Новости
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В сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже

В сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже

Украина.ру

Примечательно, что Путин приехал к Елисейскому дворцу в своем бронированном лимузине Aurus Senat, который специально прилетел из России. Зеленский прибыл в минивэне Renault.

В сети сравнили машины Зеленского и Путина

В сети сравнили машины Зеленского и Путина

Twitter Alec Luhn

Автомобиль Зеленского

Автомобиль Зеленского

Twitter Alec Luhn

Автомобиль Путина

Автомобиль Путина

Twitter Alec Luhn

"Как у Гитлера перед смертью" - так назвали подход Путина к президенту Франции. "Упражнение N1 "Подход к Макрону" 1:0 в пользу Зеленского", - шутят в сети.

"Как Гитлер перед смертью": в сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже
"Как Гитлер перед смертью": в сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже
"Как Гитлер перед смертью": в сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Эммануэль Макрон
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Не в сети сравнили а украсми делать не хер.
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
При чем тут гитлер, чо к чему
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3
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
А Зеленский мощнее выглядит, так ведь, рагули? Он же в пальто ...
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3
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