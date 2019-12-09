"Как Гитлер перед смертью": в сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже

В сети сравнили появление Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже на "Нормандском саммите".

Фото автомобилей глав государств опубликовал на своей странице в Twitter американский журналист Алек Лун.

В сети сравнили появление Зеленского и Путина в Париже Украина.ру

Примечательно, что Путин приехал к Елисейскому дворцу в своем бронированном лимузине Aurus Senat, который специально прилетел из России. Зеленский прибыл в минивэне Renault.

В сети сравнили машины Зеленского и Путина Twitter Alec Luhn

Автомобиль Зеленского Twitter Alec Luhn

Автомобиль Путина Twitter Alec Luhn

"Как у Гитлера перед смертью" - так назвали подход Путина к президенту Франции. "Упражнение N1 "Подход к Макрону" 1:0 в пользу Зеленского", - шутят в сети.

Упражнение N1 "Подход к Макрону"

1:0 В пользу Зеленского

Походка путина, как у Гитлера перед смертью (см. к/ф "Освобождение") pic.twitter.com/RkpHtXOujF — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) December 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

8 декабря, в Париже был озвучен окончательный график саммита в нормандском формате.

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