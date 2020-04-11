"Эпицентр" эпидемии: как гипермаркеты наживаются на карантине – расследование

Пока малые и средние предприниматели теряют средства, а порой – даже возможность снова встать на ноги после завершения карантина, правительство создает настоящую монополию для бизнес-гигантов. На фоне запретов для граждан выходить на улицу кроме как за продуктами или для выгула домашних любимцев, на фоне табу даже на короткие прогулки в парках и скверах и жесткого ограничения "ходить по двое" – беспрепятственная работа строительных гипермаркетов, где собираются сотни покупателей, выглядит, по меньшей мере, странно.

О том, как крупные ритейлеры пренебрегают жизнью и здоровьем украинцев ради сверхприбылей, кто их "крышует" и почему они убеждены в собственной безнаказанности, идет речь в новом расследовании журналистов проекта "Стоп коррупции".

Через неделю исполнится месяц, как в Украине действуют жесткие карантинные ограничения, направленные на недопущение распространения опасного заболевания COVID-19. И с каждым днем карантина эксперты прогнозируют все худшие его последствия для слабой украинской экономики.

Особенно тяжело приходится в условиях карантина мелкому и среднему бизнесу. Ведь с середины марта в Украине действует запрет на продажу товаров, не входящих в перечень товаров первой необходимости. То есть, хоть чем-то, кроме еды, лекарств и топлива. Поэтому все, кто оказывал какие-то услуги или продавал что-то кроме этих групп товаров, сейчас несут капитальные убытки. Прибыли они не получают вообще, а вот от арендной платы и налогов их никто не освободил.

Еще одной проблемой для украинского малого и среднего бизнеса является необходимость выплачивать проценты по кредитам – а они есть практически у всех предпринимателей. Власть же дальше обещаний введения на время карантина кредитных каникул для предпринимателей не пошла: до сих пор не приняты никакие нормативные документы, которые бы позволили подобные "каникулы" – все ограничилось рекомендациями Кабмина.

Тех же, кто нарушает действующие запреты по торговле, ждут значительные штрафы.

Но не всех. Как стало известно журналистам "Стоп коррупции", фактически уничтожая малый бизнес, правительство одновременно встало на защиту олигархов – и предоставило возможность работать бизнес-гигантам. Например, сети строительных гипермаркетов "Эпицентр", принадлежащей бывшей секретарю Киевсовета Галине Гереге и экс-нардепу-регионалу Александру Гереге.

Так, "Эпицентр", несмотря на существующие запреты и ограничения, во время карантина продолжил торговать стройматериалами, прикрываясь письмом за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля от 18 марта 2020 года. В этом письме Шмыгаль разъясняет, что введенный 11 марта запрет не распространяется на объекты торговли средствами гигиены, изделиями медицинского назначения и средствами связи.

Поэтому пока десятки тысяч предпринимателей вынуждены были закрыться и остались без средств к существованию, "Эпицентр" сам себя прировнял к продуктовым магазинам и аптекам – и наплевал на запреты, продолжив работать практически без ограничений.

Активисты и журналисты "Стоп коррупции" устроили рейд по столичным гипермаркетам "Эпицентр" – и уверяют: во всех, за исключением двух, допускаются вопиющие нарушения, подвергающие опасности посетителей магазинов и создающие угрозу распространения коронавирусной инфекции.

"Мы увидели, что в "Эпицентре" продают не только вещи первой необходимости, но и бытовые материалы, строительные материалы. Здесь продают все. Кроме того, мы получали жалобы, что в период карантина "Эпицентр" банально наживается на людях: они продают упаковки масок по 50 штук за 850 гривен – таких же, как, по данным Прозорро, еще в феврале можно было купить по 0,65-1,05 грн за штуку", – утверждают активисты "Стоп коррупция".

"В стране карантин, люди не работают, находятся дома. Закрыто огромное количество предприятий. И пострадает не крупный, а средний и малый бизнес. Потому что "Эпицентр" у нас работает, хотя он не является продуктовым магазином. И "Леруа Марлен"работает. хотя строительные материалы не относятся к товарам первой необходимости", – говорит правозащитница Татьяна Ващенко.

В ходе рейда по киевским гипермаркетам "Эпицентр" активисты зафиксировали десятки нарушений.

В частности, почти во всех магазинах продолжали продавать что угодно, несмотря на ограничения – прикрываясь тем, что все, кого активисты видели на кассах с мешками строительных смесей или обоями вроде бы выбирали товары онлайн, а в магазинах просто забирали заказ. Однако и собственные наблюдения "стопкоровцев", и то, что им рассказывали посетители магазинов, свидетельствовало об обратном: люди выбирали и покупали товар прямо на месте – несмотря на запрет такой торговли.

Не соблюдают в магазинах "Эпицентр" и собственные правила. Несмотря размещенные на входах объявления о недопуске в торговые помещения людей без масок и ограничения на одновременное пребывание внутри от 5 до 10 человек (в зависимости от количества работающих касс) – в магазинах активисты одновременно видели десятки, а то и более сотни покупателей.

Значительная часть из них – без средств индивидуальной защиты. И о соблюдении "социальной дистанции" в 1-2 метра между людьми в очередях на кассе в "Эпицентре" речь не шла.

Все эти нарушения активисты фиксировали и в магазинах компании в Харькове, Львове, Одессе и других городах Украины.

В сети "Леруа Марлен" нарушений немного меньше, но они есть. В частности, там отказались от практики онлайн-продажи товаров не первой необходимости – и торгуют чем угодно.

Но "Эпицентр" остается лидером по количеству нарушений. И, по подсчетам журналистов, неплохо на этом заработает. Ведь если в 2017 году оборот сети составил 42 млрд грн, в прошлом году с учетом инфляции он мог достичь 50 млрд – то сейчас, учитывая, что рынки и предприниматели, которые тоже занимались продажей товаров для строительства и ремонта, закрылись, прибыли бизнеса супругов Герег могут вырасти вдвое и достичь 100 млрд грн.

Возмущенные выявленными нарушениями, тем, что крупная торговая сеть пренебрегает как требованиями государственной власти, так и здоровьем людей, активисты "Стоп коррупции" начали обращаться к различным компетентным органам. Отреагировали только органы местного самоуправления в двух городах: там строительные гипермаркеты таки закрыли. В Киеве же и запрос в КГГА, и попытки достучаться до власти во время пресс-конференций мэра Виталия Кличко, оказались безрезультатными.

Единственные, кто отреагировал на произвол в столице – представители Держпродспоживслужбы, которые вместе с правоохранителями таки зафиксировали ряд нарушений.

Активисты "Стоп коррупции" также написали ряд заявлений в полицию, но, по их словам, иногда полицейские отказывались фиксировать выявленные нарушения.

А вот полиция Киевской области оказалась более решительной: недавно было обнародовано заявление ведомства о намерении привлечь к ответственности владельцев сети "Эпицентр": им грозит до 170 тысяч гривен штрафа.

Несколько дней назад активисты "Стоп коррупции" направили письмо также на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В нем они перечислили зафиксированные в сети нарушения и потребовали проверить, законно ли работают эти строительные гипермаркеты. А также привлечь виновных к ответственности.

Но вместо того, чтобы среагировать на произвол в "Эпицентре", Шмыгаль сделал все наоборот – и с 8 апреля позволил работать строительным магазинам. То есть легализовал возможность "Эпицентра" зарабатывать, подвергая опасности своих посетителей.

И в "Стоп коррупция" такое алогичное в условиях усиления карантина решение иначе как лоббированием со стороны заинтересованных лиц объяснить не могут.

Расследование журналистов "Стоп коррупции" можно посмотреть здесь:

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