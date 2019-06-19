Остался в дураках: как Фукса развели на $200 тысяч. Эксклюзивный документ

Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс, который так хотел оказаться в VIP-списке на инаугурацию президента США Дональда Трампа, в итоге остался в дураках и загремел в громкий скандал.

OBOZREVATEL получил в распоряжение документ, который доказывает, что Фукс заплатил американскому лоббисту Юрию Ванетику за два билета баснословную сумму – 200 тысяч долларов. Однако делец остался недоволен местами и потребовал вернуть деньги.

Ванетик отказался, за что Фукс пригрозил "разорвать его". А после олигарх даже подал иск в американский суд, выставляя себя жертвой аферы лоббиста. Подробнее – в материале.

"Это иск о мошенничестве, умышленном введении в заблуждение, нарушении контракта и незаконном обогащении. Ответчик – Юрий Ванетик – обманул истца Павла Фукса на 200 тысяч долларов, обещая, что он может получить для Фукса VIP-пакет на инаугурацию президента США 2017 года (лучшие места, билеты на эксклюзивные инаугурационные балы и доступ к другим специальным событиям). Но всего этого не было. Это была афера", – говорится в обращении адвокатов олигарха в суд США. Документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL.

Юристы отмечают, что когда Фукс "попросил" вернуть деньги, Ванетик обвинил в проблемах предполагаемого посредника – Meadowood PR. По словам лоббиста, он заключил с компанией контракты на предоставление VIP-пакета инаугурации.

Однако адвокаты Фукса утверждают, что предоставить копию контракта или контактную информацию для Meadowood PR Ванетик отказался.

Как ранее выяснило Al Jazeera,Фукс не просто просил лоббиста вернуть ему 200 тысяч долларов – он угрожал ему. Два авторитетных источника издания сообщили, что олигарх был в ярости из-за того, что остался с плохими местами. Потому он предупредил Ванетика, что если не получит деньги назад, то "разорвет его". Утверждается, что затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.

Павел Фукс Экономическая правда

Что интересно, присутствие по меньшей мере дюжины украинских политиков и бизнесменов (некоторые из них имеют тесные связи с Россией), на инаугурации 2017 года вызвало интерес у спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает New York Times. В сообщении говорится, что некоторые из украинских гостей "продвигали великие сделки или мирные планы" в соответствии с интересами Кремля.

Инаугурация Трампа

Мюллер расследовал вмешательство России в выборы 2016 года, и газета заявила, что федеральные прокуроры США изучали и деятельность некоторых украинцев на инаугурации. Фукс, который был среди них, пытался вернуться в США в декабре 2017 года, но был задержан и выслан пограничниками, которые отозвали его визу.

Олигарх, который владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами, тогда заявил, что стал жертвой административной ошибки. Американские чиновники не прокомментировали, было ли их решение связано с угрозами Ванетику или с другой крайне сомнительной деятельностью Фукса. Но сам олигарх в феврале 2019 года признал, что проблемы с визой возникли как раз из-за конфликта с лоббистом.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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