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Остался в дураках: как Фукса развели на $200 тысяч. Эксклюзивный документ

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Скандальный российско-украинский олигарх Павел Фукс, который так хотел оказаться в VIP-списке на инаугурацию президента США Дональда Трампа, в итоге остался в дураках и загремел в громкий скандал.

OBOZREVATEL получил в распоряжение документ, который доказывает, что Фукс заплатил американскому лоббисту Юрию Ванетику за два билета баснословную сумму – 200 тысяч долларов. Однако делец остался недоволен местами и потребовал вернуть деньги.

Ванетик отказался, за что Фукс пригрозил "разорвать его". А после олигарх даже подал иск в американский суд, выставляя себя жертвой аферы лоббиста. Подробнее – в материале.

"Это иск о мошенничестве, умышленном введении в заблуждение, нарушении контракта и незаконном обогащении. Ответчик – Юрий Ванетик – обманул истца Павла Фукса на 200 тысяч долларов, обещая, что он может получить для Фукса VIP-пакет на инаугурацию президента США 2017 года (лучшие места, билеты на эксклюзивные инаугурационные балы и доступ к другим специальным событиям). Но всего этого не было. Это была афера", – говорится в обращении адвокатов олигарха в суд США. Документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL.

Юристы отмечают, что когда Фукс "попросил" вернуть деньги, Ванетик обвинил в проблемах предполагаемого посредника – Meadowood PR. По словам лоббиста, он заключил с компанией контракты на предоставление VIP-пакета инаугурации.

Однако адвокаты Фукса утверждают, что предоставить копию контракта или контактную информацию для Meadowood PR Ванетик отказался.

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Как ранее выяснило Al Jazeera,Фукс не просто просил лоббиста вернуть ему 200 тысяч долларов – он угрожал ему. Два авторитетных источника издания сообщили, что олигарх был в ярости из-за того, что остался с плохими местами. Потому он предупредил Ванетика, что если не получит деньги назад, то "разорвет его". Утверждается, что затем он озвучил серию угроз другим лицам, участвующим в сделке.

Павел Фукс

Павел Фукс

Экономическая правда

Что интересно, присутствие по меньшей мере дюжины украинских политиков и бизнесменов (некоторые из них имеют тесные связи с Россией), на инаугурации 2017 года вызвало интерес у спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает New York Times. В сообщении говорится, что некоторые из украинских гостей "продвигали великие сделки или мирные планы" в соответствии с интересами Кремля.

Инаугурация Трампа

Инаугурация Трампа

Мюллер расследовал вмешательство России в выборы 2016 года, и газета заявила, что федеральные прокуроры США изучали и деятельность некоторых украинцев на инаугурации. Фукс, который был среди них, пытался вернуться в США в декабре 2017 года, но был задержан и выслан пограничниками, которые отозвали его визу.

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Олигарх, который владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами, тогда заявил, что стал жертвой административной ошибки. Американские чиновники не прокомментировали, было ли их решение связано с угрозами Ванетику или с другой крайне сомнительной деятельностью Фукса. Но сам олигарх в феврале 2019 года признал, что проблемы с визой возникли как раз из-за конфликта с лоббистом.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Эксклюзив
Персона
Павел Фукс
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