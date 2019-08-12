Как Фукс стал "Почетным гражданином Харькова": в сети вспомнили грандиозный скандал с подачи Кернеса

В сети вспомнили скандал в 2014 году с присвоением с подачи мэра Харькова Геннадия Кернеса одиозному российскому олигарху-коррупционеру Павлу Фуксу звания "Почетный гражданин Харькова".
Соответствующий материал разместили на странице "Битва за Украину " в Facebook.
Так, 6 августа стало известно, что депутаты Харьковского горсовета присвоили звание "Почетный гражданин города" восьми лицам, среди которых оказались двое россиян — Павел Фукс и сенатор Александр Шишкин, известный поддержкой агрессии Кремля против Украины.
Кернес и Фукс
Примечательно, что сразу 86 депутатов из 100 высказались "за". Против выступил член фракции "Батькивщина" Максим Алексеенко, который загорелся идеей оспорить "почетное гражданство" в прокуратуре.
Кернес вскоре нашел оправдание. "Почетный гражданин Харькова – это человек, который готов тратить деньги и время на возрождение и прославление Харькова. Среди этого списка есть не один гражданин Российской Федерации", – заявил он, заверив, что причиной стало то, что Фукс и Шишкин являются инициаторами строительства в городе двух храмов — Святых Жен-Мироносиц и Святой Благоверной царицы Тамары.
Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на ситуацию жестко: призвал распустить городского совета во главе с Кернесом.
"Только что некто Кернес вынес на сессию Горсовета Харькова и протащил с помощью членов Партии регионов и прочих прихвостней присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" некоему члену Совета Федерации России Шишкину Александру, члену "Единой России". Сенатору России, голосовавшему за одобрение оккупации Крыма. Городской совет в нынешнем составе не имеет права на дальнейшую работу", – высказался он тогда.
Кернес попытался спустить дело на тормозах, обрушившись со встречными обвинениями в том, что покушении на него якобы никто не расследует.
Кернес и Шишкин
Facebook "Битва за Украину"
После протеста Авакова прокурор Харькова подготовил административный иск в Харьковский окружной административный суд о признании незаконным и отмене решения горсовета от 28 августа 2014 года. Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил административный иск прокурора Харькова о присвоении звания "Почетный гражданин Харькова" члену комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности Александру Шишкину.
Однако горсовет обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. 11 февраля 2019 года решение горсовета о присвоении звания "почетного гражданина" все же отменили в судебном порядке.
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!