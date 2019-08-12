Как Фукс стал "Почетным гражданином Харькова": в сети вспомнили грандиозный скандал с подачи Кернеса

В сети вспомнили скандал в 2014 году с присвоением с подачи мэра Харькова Геннадия Кернеса одиозному российскому олигарху-коррупционеру Павлу Фуксу звания "Почетный гражданин Харькова".

Соответствующий материал разместили на странице "Битва за Украину " в Facebook.

Так, 6 августа стало известно, что депутаты Харьковского горсовета присвоили звание "Почетный гражданин города" восьми лицам, среди которых оказались двое россиян — Павел Фукс и сенатор Александр Шишкин, известный поддержкой агрессии Кремля против Украины.

Кернес и Фукс

Примечательно, что сразу 86 депутатов из 100 высказались "за". Против выступил член фракции "Батькивщина" Максим Алексеенко, который загорелся идеей оспорить "почетное гражданство" в прокуратуре.

Кернес вскоре нашел оправдание. "Почетный гражданин Харькова – это человек, который готов тратить деньги и время на возрождение и прославление Харькова. Среди этого списка есть не один гражданин Российской Федерации", – заявил он, заверив, что причиной стало то, что Фукс и Шишкин являются инициаторами строительства в городе двух храмов — Святых Жен-Мироносиц и Святой Благоверной царицы Тамары.

Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на ситуацию жестко: призвал распустить городского совета во главе с Кернесом.

"Только что некто Кернес вынес на сессию Горсовета Харькова и протащил с помощью членов Партии регионов и прочих прихвостней присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" некоему члену Совета Федерации России Шишкину Александру, члену "Единой России". Сенатору России, голосовавшему за одобрение оккупации Крыма. Городской совет в нынешнем составе не имеет права на дальнейшую работу", – высказался он тогда.

Кернес попытался спустить дело на тормозах, обрушившись со встречными обвинениями в том, что покушении на него якобы никто не расследует.

Кернес и Шишкин Facebook "Битва за Украину"

После протеста Авакова прокурор Харькова подготовил административный иск в Харьковский окружной административный суд о признании незаконным и отмене решения горсовета от 28 августа 2014 года. Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил административный иск прокурора Харькова о присвоении звания "Почетный гражданин Харькова" члену комитета Совета Российской Федерации по обороне и безопасности Александру Шишкину.

Однако горсовет обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. 11 февраля 2019 года решение горсовета о присвоении звания "почетного гражданина" все же отменили в судебном порядке.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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