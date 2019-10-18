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18 октября • обновлено в 10:14
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Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза

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Здание одной из столичных государственных ветеринарных клиник прямо сейчас выводят из государственной собственности. С благословения Фонда госимущества Украины и руководства Госпродпотребслужбы государство может потерять здание на Печерске площадью почти 800 кв. м. О схеме, которая проворачивается при участии первого заместителя председателя Госпродпотребслужбы, с государственным имуществом, читайте дальше.

Мы уже писали об удивительных тендерах, которые проводят председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук. Сегодня мы расскажем о реализованной с их участием схеме по выводу из государственной собственности здания "Центра охраны здоровья животных" и земельного участка, на котором оно расположено – в самом центре Печерска.

Здание, о котором идет речь, сейчас находится на балансе государственного предприятия "Центр идентификации животных", которое пребывает в прямом подчинении Госпродпотребслужбы. Сейчас это госпредприятие находится в процессе ликвидации: нынешнее руководство службы считает, что столице не нужны 8 государственных ветеринарных клиник с квалифицированным персоналом и умеренными ценами на услуги.

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Впрочем, вернемся к ветклинике на Печерске. Общая площадь двухэтажного здания, расположенного на ул.Салтикова-Щедрина, 2, составляет 777,4 кв.м. Приятным "бонусом" к нему является 0,1141 га земли, на которой здание расположено. Именно на этот "лакомый кусочек" положило глаз ООО "Спадок країни", которое 10 апреля 2019 года обратилось к Фонду госимущества Украины с письмом, в котором попросило отдать здание на Салтыкова-Щедрина, 2 в аренду на 5 лет – под "музей прикладного искусства ". Соответствующий документ есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Фонд госимущества такое желание приветствует – и 15 августа 2019 года обращается к Госпродпотребслужбе, а именно – к первому заместителю главы службы Андрею Жуку - с просьбой рассмотреть такое обращение "потенциального арендатора" и подтвердить, что такая аренда возможна. И уже через 5 дней получает за подписью Жука ответ: Госпродпотребслужба против такой аренды возражений не имеет и отдать государственное имущество полностью готова. Единственное предостережение: дождаться завершения процедуры ликвидации расположенного в ней госпредприятия.

Музей жены зама?

Предлагаем посмотреть поближе на того самого арендатора – ООО "Спадок країни". Из открытых источников не сложно выяснить, что это предприятие с уставным фондом в размере 100 (!) грн и КВЭДом 91.02 "Функционирование музеев" еще за неделю до написания письма на ФГИ имело другое название и специализацию. До 2 апреля это было ООО "ТД ЕВРОНАПРЯМ", которое занималось "неспециализированной оптовой торговлей". На "музейную деятельность" же оно "перепрофилировалось" 9 апреля – за день до написания письма по поводу аренды здания госпредприятия "Центр охраны здоровья животных" на Печерске.

Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза

Однако ни этот факт, ни мизерный уставный фонд фирмы новоиспеченных "музейщиков", который должен был бы по крайней мере вызвать вопрос, а способны ли они оплачивать аренду – почему-то чиновников, которые согласовывали аренду, не насторожил.

Почему же Фонд госимущества и Госпродпотребслужба с такой готовностью отдают принадлежащее государству здание в центре Киева довольно сомнительной частной фирме? Ответ на этот вопрос мы нашли в данных ЕРДПОУ относительно основателей фирмы.

Председателем ООО "Спадок країни" числится Елена Анатольевна Древетняк. Именно она поставила свою подпись под письмом в ГФУ по поводу аренды помещения под музей. Этот же человек фигурирует в качестве руководителя или учредителя еще в двух фирмах, деятельность которых очень далека от музейного дела: ООО "Философия пространства", специализирующегося на производстве цемента, и ООО "БИ ДЖИ ЭС ПОРТ ОЙЛ", которое основным видом деятельности декларирует "транспортную обработку грузов".

Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза

Учредителей же у ООО "Спадок країни" - двое: Дмитрий Николаевич Слепухов и Инесса Анатольевна Стеккен. Последняя, кстати, связана с госпожой Древетняк еще и общим бизнесом по производству цемента – в том же ООО "Философия пространства".

Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза
Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза

Однако главное "достоинство" госпожи Стеккен, которое вполне объясняет снисходительность Фонда госимущества в выделении ее фирме здания на Печерске (кстати, похоже, без предусмотренного законом должным образом проведенного конкурса) заключается в том, что она является женой заместителя председателя ФГИ Евгения Викторовича Асташева. В частности, эта информация зафиксирована в его декларации. И именно на госпожу Стеккен зарегистрировано все имущество семьи, указанное в декларации чиновника.

Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза

Лакомый кусок

По нашим данным, полученным из собственных источников в ФГИ, сейчас уже может быть начата подготовка к приватизации здания и земли на Салтыкова-Щедрина, 2. Похоже, именно это, а не мифический "музей прикладного искусства", и является реальной целью сделки.

Поэтому уже совсем скоро вместо образцов украинского прикладного искусства на Печерске мы можем увидеть начало строительства очередных небоскребов. И возможно, впоследствии счастливыми обладателями квартир в нем будут и господа Лапа и Жук. Ведь без их согласования вся эта история просто не произошла бы.

А тем временем в распоряжении Госпродпотребслужбы остается еще 7 зданий ГП "Центр охраны здоровья животных", расположенных в разных частях Киева. Учитывая, что это госпредприятие проходит процедуру ликвидации, эти здания может постигнуть такая же участь. Как и другое имущество Госпродпотребслужбы, которое окажется ненужным государству после затеянной Лапой и Жуком глобальной "оптимизации".

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Темы
Борьба с коррупцией в Украине Рейдерство
Персона
Владимир Лапа
Место
Украина
Тег
Фонд государственного имущества Украины
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