Как чиновники государственное имущество разбазаривают: история одного схематоза

Здание одной из столичных государственных ветеринарных клиник прямо сейчас выводят из государственной собственности. С благословения Фонда госимущества Украины и руководства Госпродпотребслужбы государство может потерять здание на Печерске площадью почти 800 кв. м. О схеме, которая проворачивается при участии первого заместителя председателя Госпродпотребслужбы, с государственным имуществом, читайте дальше.

Мы уже писали об удивительных тендерах, которые проводят председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук. Сегодня мы расскажем о реализованной с их участием схеме по выводу из государственной собственности здания "Центра охраны здоровья животных" и земельного участка, на котором оно расположено – в самом центре Печерска.

Здание, о котором идет речь, сейчас находится на балансе государственного предприятия "Центр идентификации животных", которое пребывает в прямом подчинении Госпродпотребслужбы. Сейчас это госпредприятие находится в процессе ликвидации: нынешнее руководство службы считает, что столице не нужны 8 государственных ветеринарных клиник с квалифицированным персоналом и умеренными ценами на услуги.

Впрочем, вернемся к ветклинике на Печерске. Общая площадь двухэтажного здания, расположенного на ул.Салтикова-Щедрина, 2, составляет 777,4 кв.м. Приятным "бонусом" к нему является 0,1141 га земли, на которой здание расположено. Именно на этот "лакомый кусочек" положило глаз ООО "Спадок країни", которое 10 апреля 2019 года обратилось к Фонду госимущества Украины с письмом, в котором попросило отдать здание на Салтыкова-Щедрина, 2 в аренду на 5 лет – под "музей прикладного искусства ". Соответствующий документ есть в распоряжении OBOZREVATEL.

Фонд госимущества такое желание приветствует – и 15 августа 2019 года обращается к Госпродпотребслужбе, а именно – к первому заместителю главы службы Андрею Жуку - с просьбой рассмотреть такое обращение "потенциального арендатора" и подтвердить, что такая аренда возможна. И уже через 5 дней получает за подписью Жука ответ: Госпродпотребслужба против такой аренды возражений не имеет и отдать государственное имущество полностью готова. Единственное предостережение: дождаться завершения процедуры ликвидации расположенного в ней госпредприятия.

Музей жены зама?

Предлагаем посмотреть поближе на того самого арендатора – ООО "Спадок країни". Из открытых источников не сложно выяснить, что это предприятие с уставным фондом в размере 100 (!) грн и КВЭДом 91.02 "Функционирование музеев" еще за неделю до написания письма на ФГИ имело другое название и специализацию. До 2 апреля это было ООО "ТД ЕВРОНАПРЯМ", которое занималось "неспециализированной оптовой торговлей". На "музейную деятельность" же оно "перепрофилировалось" 9 апреля – за день до написания письма по поводу аренды здания госпредприятия "Центр охраны здоровья животных" на Печерске.

Однако ни этот факт, ни мизерный уставный фонд фирмы новоиспеченных "музейщиков", который должен был бы по крайней мере вызвать вопрос, а способны ли они оплачивать аренду – почему-то чиновников, которые согласовывали аренду, не насторожил.

Почему же Фонд госимущества и Госпродпотребслужба с такой готовностью отдают принадлежащее государству здание в центре Киева довольно сомнительной частной фирме? Ответ на этот вопрос мы нашли в данных ЕРДПОУ относительно основателей фирмы.

Председателем ООО "Спадок країни" числится Елена Анатольевна Древетняк. Именно она поставила свою подпись под письмом в ГФУ по поводу аренды помещения под музей. Этот же человек фигурирует в качестве руководителя или учредителя еще в двух фирмах, деятельность которых очень далека от музейного дела: ООО "Философия пространства", специализирующегося на производстве цемента, и ООО "БИ ДЖИ ЭС ПОРТ ОЙЛ", которое основным видом деятельности декларирует "транспортную обработку грузов".

Учредителей же у ООО "Спадок країни" - двое: Дмитрий Николаевич Слепухов и Инесса Анатольевна Стеккен. Последняя, кстати, связана с госпожой Древетняк еще и общим бизнесом по производству цемента – в том же ООО "Философия пространства".

Однако главное "достоинство" госпожи Стеккен, которое вполне объясняет снисходительность Фонда госимущества в выделении ее фирме здания на Печерске (кстати, похоже, без предусмотренного законом должным образом проведенного конкурса) заключается в том, что она является женой заместителя председателя ФГИ Евгения Викторовича Асташева. В частности, эта информация зафиксирована в его декларации. И именно на госпожу Стеккен зарегистрировано все имущество семьи, указанное в декларации чиновника.

Лакомый кусок

По нашим данным, полученным из собственных источников в ФГИ, сейчас уже может быть начата подготовка к приватизации здания и земли на Салтыкова-Щедрина, 2. Похоже, именно это, а не мифический "музей прикладного искусства", и является реальной целью сделки.

Поэтому уже совсем скоро вместо образцов украинского прикладного искусства на Печерске мы можем увидеть начало строительства очередных небоскребов. И возможно, впоследствии счастливыми обладателями квартир в нем будут и господа Лапа и Жук. Ведь без их согласования вся эта история просто не произошла бы.

А тем временем в распоряжении Госпродпотребслужбы остается еще 7 зданий ГП "Центр охраны здоровья животных", расположенных в разных частях Киева. Учитывая, что это госпредприятие проходит процедуру ликвидации, эти здания может постигнуть такая же участь. Как и другое имущество Госпродпотребслужбы, которое окажется ненужным государству после затеянной Лапой и Жуком глобальной "оптимизации".

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