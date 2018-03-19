"Как бы ни запугивали": стало известно, сколько крымских татар проголосовали на выборах Путина

Явка крымских татар на так называемые выборы президента РФ в оккупированном Крыму не превысила 10%.

По словам главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева, общая активность крымчан в день российских выборов также была низкой, передает "112 Украина".

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы "власть" ни старалась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так званые выборы в Крыму", – заявил он.

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Смедляев пояснил, что члены ЦИК Курултая зафиксировали завышенные итоговые цифры на избирательных участках, где не наблюдалась особая активность.

Так же он сообщил о том, что между участками курсировали автобусы с казаками и предположил, что каждое их прибытие на очередной участок сопровождалось вбросом бюллетеней.

"Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена задача явку под цифру", – уверен Смедляев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ЕС заявили о непризнании выборов Путина в Крыму.