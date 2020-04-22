Больница в Кременчуге стала рассадником коронавируса: руководство скрывает правду, а медики десятками инфицируются

Скандал из-за коронавируса разгорелся в Кременчуге на Полтавщине. Этот город на сегодня лидирует в области по числу заболевших. По последним данным, тут обнаружено 55 инфицированных, тогда как в Кременчугском районе – 24.

Самое печальное, что из 55 случаев в Кременчуге 30 – это медики.

Подробнее о ситуации в материале OBOZREVATEL.

Скрывают данные о больных медиках

В городском совете Кременчуга подозревают, что настоящим рассадником коронавируса стала Центральная районная больница, которая не подчиняется городу, а находится в ведении Кременчугского районного совета.

В больнице Кременчугского района заболели медики kremenchuk-crl.pl.ua

"Мы просим директора больницы сообщить нам данные о заболевших коронавирусом. Особенно о медиках. Понимаете, больница районная, но находится в Кременчуге, и многие сотрудники живут в нашем городе. Они тут контактируют с другими людьми. Мы должны знать их, выяснить их состояние здоровья, установить их контакты, провести дезинфекцию. Но директор Мария Игнатчук все скрывает. Она по телефону обещает, что вот-вот даст список, но ничего не делает. И каждый раз называет разные цифры – то 69 медиков, то 79, а то и вовсе 90", – рассказала нам вице-мэр Кременчуга Ольга Усанова.

Две трети медиков на самоизоляции

В самой больнице говорят, что не обязаны предоставлять такие данные городскому совету.

"Мы сейчас эту информацию готовим, хотя ни по какому закону не обязаны этого делать", – сообщил заместитель директора ЦРБ Василий Алексеенко.

Две трети медиков находятся на самоизоляции kremenchuk-crl.pl.ua

По его словам, в больнице действительно много медиков заразились коронавирусом. "Точную цифру я вам назвать не готов. Скажем так, это две трети медперсонала. Среди них тяжелых нет. Болезнь проходит без клиники. Все они находятся на самоизоляции", – говорит замдиректора.

Если учесть, что в больнице по отчету за прошлый год работает 60 врачей и 127 представителей среднего медперсонала, то цифра получается внушительная – почти 125 человек!

"Так много, потому что мы делаем тесты, много и качественно", – уверяет Алексеенко. Также он говорит, что больница обеспечена защитными средствами по минимуму. Есть костюмы, очки, бахилы, шапочки, маски.

В больнице объясняют ситуацию тем, что проводят много тестов сотрудникам kremenchuk-crl.pl.ua

Люди звонят и рассказывают о болезни

По словам вице-мэра Ольги Усановой, им пришлось даже сделать объявление и попросить всех, кто лечился в этой больнице, обратиться к ним на горячую линию.

"Уже поступило много звонков и в основном это медики. Они дают свои данные", – говорит чиновница.

Кстати, часть пациентов ЦРБ вновь обращаются за медицинской помощью. Несмотря на то, что они прошли лечение у них есть проблемы со здоровьем. Теперь ими занимается городская больница Кременчуга.

Сейчас ЦРБ практически не работает. Сюда не принимают новых пациентов, а само здание по периметру огорожено ленточкой. Там дежурит Нацгвардия и полиция.