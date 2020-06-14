Как "Азов" освобождал Мариуполь: в сети вспомнили историческое видео

В сети вспомнили об исторических кадрах освобождения города Мариуполя от российских захватчиков 13 июня 2014 года.

Эту операцию тогда провел батальон "Азов". Видео с ее фрагментами по случаю шестой годовщины событий опубликовали на YouTube-канале hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Освобождение Мариуполя "Азовом" Скриншот видео

Напомним, что главный центр дислокации террористов в Мариуполе находился в местном ПТУ. Однако силы АТО полностью выбили их оттуда. В зачистке города принимали участие 150 бойцов "Азова", а также подразделения Нацгвардии и воины "Днепра-1". Военные ВСУ в это время охраняли блокпосты вокруг Мариуполя.

Во время боев четверо украинских защитников получили ранения. Что касается оккупантов, то они понесли потери в количестве пяти человек убитыми, много из них получили ранения.

Освобождение Мариуполя "Азовом" Скриншот видео

Освобождение Мариуполя "Азовом" Скриншот видео

Один из воинов 20-го отдельного мотопехотного батальона, который также принимал участие в освобождении Мариуполя, Дмитрий Кошка, рассказал, что все события тогда развивались в сплошном хаосе. Однако, даже несмотря на это, защитникам удалось превратить город в недосягаемую мечту для оккупантов.

"Нас отправили бортом в Мариуполь за несколько дней до боев. Объясняли, что это мирный город и стрелять там не придется. Впрочем, получилось не так, как думалось. В городе царил хаос, мы не доверяли милиции. "Мы – свои", – кричали нам вооруженные люди, которых мы держали на мушке. И они также держали нас на мушке. Никто из нас не понимал, какие "свои" напротив: те, кто сохранили верность Украине, или те, которые перешли на сторону врага", – вспоминает бывший военный.

"Так мы "познакомились" с "Омегой", с которой взаимодействовали дальше, и с верными Украине частями внутренних войск. Однажды прямо посреди боя взяли в плен бойца, который кричал, что он из батальона "Азов". На тот момент мы впервые о таком слышали!" – цитируют слова Кошки на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook.

В такой неразберихе, по его словам, происходило освобождение горсовета и местного РОВД. Воины разбирались на месте сами, пока им просто на мобильные звонили люди, которые представлялись неизвестными им военными командирами и отдавали приказы.

Горотдел управления внутренних дел в Мариуполе АрмияInform

"Нами командовали из Днепра, но они полностью не понимали ситуацию. Звонили, требовали к телефону нашего командира, который уже был убит. Для того, чтобы я убедился, что приказы отдает наш военный, он мне зачитал автобиографию, которую я собственноручно написал в обладминистрации в Днепре при формировании батальона", – рассказал Кошка.

Тем не менее, украинским бойцам удалось не допустить еще одного Славянска, и силы боевиков так и не получили полного контроля над Мариуполем. Через несколько недель ситуация радикально изменилась, и украинские добровольческие подразделения в один день решительной операцией окончательно зачистили город от врага.

В общем бои за Мариуполь, крупнейший город на Азовском море, продолжались более месяца – с 9 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL,14 июня прошло шесть лет со дня, когда российские террористы сбили украинский самолет Ил-76 в небе над Луганском. В результате трагедии тогда погибли 49 защитников – 9 членов экипажа и 40 воинов-десантников.