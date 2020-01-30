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30 января • обновлено в 22:21
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Как 44 зарплаты: Труханов похвастался подарком от дочери за 600 тысяч

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Мєр Одессы Геннадий Труханов задекларировал подарок от своей дочери стоимостью 600 тысяч гривен, что равняется почти 44-м его зарплатам.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое подал Труханов.

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Геннадий Труханов

Геннадий Труханов

genplanua.com

Он уточнил, что получил подарок от Екатерины Трухановой в день своего рождения 17 января 2020 года. Что именно она подарила отцу - не указано. Тогда мэру Одессы исполнилось 55 лет.

Как 44 зарплаты: Труханов похвастался подарком от дочери за 600 тысяч

При этом, согласно декларации, за прошлый год зарплата мэра Одессы составила 164 167 гривен, то есть примерно 13 680 в месяц.

Как 44 зарплаты: Труханов похвастался подарком от дочери за 600 тысяч

Ранее OBOZREVATEL писал, что член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Серей Лещенко получил выплату в размере 136 тыс. гривен. Информацию об этом он внес в электронную декларацию 25 января.

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Зарплаты в Украине Декларации о доходах чиновников
Персона
Геннадий Труханов
Теги
декларация день рождения
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