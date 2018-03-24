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Кадыровцы и атошники: стало известно о костяке банды похитителей на Одесщине

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В банде похитителей людей, которых задержали в Одесской области, были организаторы националистических организаций, работающие с чеченцами.

Часть преступной группировки оказалась бывшими бойцами спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, а оставшиеся были членами ОПГ криминального авторитета по прозвищу Султан – Султанбека Айдамирова. Об этом сообщает "Страна".

Руководил бандой племянник Султана по прозвищу "Мага". Согласно материалам из реестра судебных решений, в середине октября 2017 года в офис к соучредителю крупной одесской строительной фирмы 61-летнему Юрию Ю. ворвалась группа неизвестных. Они потребовали возврата долга, который бизнесмен якобы был должен другому предпринимателю.

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Сумма откупного составляла 250 тысяч долларов. Иначе бандиты угрожали серьезными "неприятностями". Несмотря на это, предприниматель отказал преступникам.

Через полтора месяца они подъехали к дому бизнесмена, избили его и похитили. В машине мужчине натянули на лицо черную шапку и вывезли в ангар в промышленной зоне села Малодолинское. Юрия приковали наручниками к трубе и еще раз избили. После мужчину перевезли в другой дом, где посадили его в подвал. В помещении, которое арендовал один из лидеров банды "Мага", предпринимателя продержали 47 суток.

Преступники звонили сыну похищенного и требовали выкуп. Сумма в результате снизилась до 200 тысяч долларов. Помимо этого, они требовали решить вопрос с одним крупным одесским предпринимателем по поводу земельного участка в центре Одессы. Сын бизнесмена обратился в полицию. В результате Юрия отпустили, а полицейские задержали костяк банды.

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В числе задержанных оказался сам "Мага" и также бывший боец полка "Азов", участник боевых действий в АТО Евгений К. с позывным "Водяной". В полку он проходил службу гранатометчиком и состоял во второй роте второй сотни. Кроме того, правоохранители задержали активиста "Национального корпуса" Юрия П, которого прочили ранее в руководители муниципальной стражи Одессы и лоббировали его кандидатуру через полицию.

Поддельное удостоверение "Водяного"

"Водяной"

Кроме того, задержан "Азова" Олег К., который проходит по этому делу как свидетель, и руководитель одесского отделения партии "Национальный корпус" Александр Новосельский, которого в итоге отпустили. На момент спецоперации Новосельский находился вместе с членами банды. Его не подозревают в принятии участия в деятельности преступников. Однако, руководитель отделения близко знал задержанных и участвовал с ними в массовых акциях.

Юрий П - Национальный корпус

Всего в банду входило около 15 человек. Их подозревают минимум в трех похищениях людей и вымогательствах. Несколько членов скрылись. Ими оказались граждане РФ.

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Александр Новосельский

Как минимум двое из них – бойцы элитных подразделений спецназа Чеченской республики: боец спецназа "Терек" - "личная гвардия" Кадырова, и рядовой батальона спецназа МВД Чечни "Север". По данным источника, банда появилась в Одессе более полутора лет назад.

"Водяной" с Магой

"Эти чечены никому не были известны. Изначально шел слух, что они действуют от вора в законе Шакро Молодого. Местные авторитеты не очень хотели с ними связываться – эта бригада слыла полностью "отмороженной" и способной на любые действия. Они отметились в нескольких перестрелках, причем не разбирались и не разводили "базары" на стрелках, а сразу стреляли. То, что в банде участвовали и атошники из "Азова" тоже секретом не было. Было странно, конечно, что в этой бригаде вместе находятся и кадыровцы, и "патриоты". Но бабло побеждает любые политические разногласия", – рассказал изданию источник.

Член банды

26 марта в Одесском апелляционном суде будет рассматриваться ходатайство адвоката об изменении меры пресечения "Маге".

Как сообщал "Обозреватель", бойцы подразделения КОРД провели более 30 обысков в Одессе. В полиции рассказали, что похитители специализировались на дерзких похищениях с целью выкупа, а запросы начинались от $100 тысяч.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаОдесса
Объекты
расследованиепохищение
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