Кадыровцы и атошники: стало известно о костяке банды похитителей на Одесщине

В банде похитителей людей, которых задержали в Одесской области, были организаторы националистических организаций, работающие с чеченцами.

Часть преступной группировки оказалась бывшими бойцами спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова, а оставшиеся были членами ОПГ криминального авторитета по прозвищу Султан – Султанбека Айдамирова. Об этом сообщает "Страна".

Руководил бандой племянник Султана по прозвищу "Мага". Согласно материалам из реестра судебных решений, в середине октября 2017 года в офис к соучредителю крупной одесской строительной фирмы 61-летнему Юрию Ю. ворвалась группа неизвестных. Они потребовали возврата долга, который бизнесмен якобы был должен другому предпринимателю.

Сумма откупного составляла 250 тысяч долларов. Иначе бандиты угрожали серьезными "неприятностями". Несмотря на это, предприниматель отказал преступникам.

Через полтора месяца они подъехали к дому бизнесмена, избили его и похитили. В машине мужчине натянули на лицо черную шапку и вывезли в ангар в промышленной зоне села Малодолинское. Юрия приковали наручниками к трубе и еще раз избили. После мужчину перевезли в другой дом, где посадили его в подвал. В помещении, которое арендовал один из лидеров банды "Мага", предпринимателя продержали 47 суток.

Преступники звонили сыну похищенного и требовали выкуп. Сумма в результате снизилась до 200 тысяч долларов. Помимо этого, они требовали решить вопрос с одним крупным одесским предпринимателем по поводу земельного участка в центре Одессы. Сын бизнесмена обратился в полицию. В результате Юрия отпустили, а полицейские задержали костяк банды.

В числе задержанных оказался сам "Мага" и также бывший боец полка "Азов", участник боевых действий в АТО Евгений К. с позывным "Водяной". В полку он проходил службу гранатометчиком и состоял во второй роте второй сотни. Кроме того, правоохранители задержали активиста "Национального корпуса" Юрия П, которого прочили ранее в руководители муниципальной стражи Одессы и лоббировали его кандидатуру через полицию.

Поддельное удостоверение "Водяного"

"Водяной"

Кроме того, задержан "Азова" Олег К., который проходит по этому делу как свидетель, и руководитель одесского отделения партии "Национальный корпус" Александр Новосельский, которого в итоге отпустили. На момент спецоперации Новосельский находился вместе с членами банды. Его не подозревают в принятии участия в деятельности преступников. Однако, руководитель отделения близко знал задержанных и участвовал с ними в массовых акциях.

Юрий П - Национальный корпус

Всего в банду входило около 15 человек. Их подозревают минимум в трех похищениях людей и вымогательствах. Несколько членов скрылись. Ими оказались граждане РФ.

Александр Новосельский

Как минимум двое из них – бойцы элитных подразделений спецназа Чеченской республики: боец спецназа "Терек" - "личная гвардия" Кадырова, и рядовой батальона спецназа МВД Чечни "Север". По данным источника, банда появилась в Одессе более полутора лет назад.

"Водяной" с Магой

"Эти чечены никому не были известны. Изначально шел слух, что они действуют от вора в законе Шакро Молодого. Местные авторитеты не очень хотели с ними связываться – эта бригада слыла полностью "отмороженной" и способной на любые действия. Они отметились в нескольких перестрелках, причем не разбирались и не разводили "базары" на стрелках, а сразу стреляли. То, что в банде участвовали и атошники из "Азова" тоже секретом не было. Было странно, конечно, что в этой бригаде вместе находятся и кадыровцы, и "патриоты". Но бабло побеждает любые политические разногласия", – рассказал изданию источник.

Член банды

26 марта в Одесском апелляционном суде будет рассматриваться ходатайство адвоката об изменении меры пресечения "Маге".

Как сообщал "Обозреватель", бойцы подразделения КОРД провели более 30 обысков в Одессе. В полиции рассказали, что похитители специализировались на дерзких похищениях с целью выкупа, а запросы начинались от $100 тысяч.