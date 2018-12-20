Кадровые военные РФ и ''пушечное мясо'': в сеть слили данные 1500 террористов Донбасса

В сети обнародовали данные почти 1500 членов незаконных вооруженных формирований, орудующих на оккупированной Россией территории Донбасса.
Материалы, собранные волонтерами "Украинского киберальянса" и команды InformNapalm, опубликованы по ссылке.
"Решили сделать своеобразный подарок потомкам чекистов в их "профессиональный" день", — отметили авторы базы данных, указав на то, что 20 декабря в России отмечается как День работника органов безопасности РФ.
Часть опубликованной информации
Скриншот
Часть опубликованной информации
Скриншот
Часть опубликованной информации
Скриншот
Волонтеры подготовили список военных 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (Донецк) российской оккупационной армии. Они подчеркнули, что информация была передана в соответствующие правоохранительные органы Украины.
"Анализ списка демонстрирует гибридный характер российской агрессии: в состав 3-й ОМСБр входят российские кадровые военные, российские наемники, а также коллаборационисты, которые используют как пушечное мясо", — сказано в материале.
Иллюстрация. Террорист самопровозглашенной республики
Новое Время
Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились данные российских офицеров и летчиков 55-го отдельного вертолетного полка, который атаковал корабли ВСМ Украины в Керченском проливе.
Кроме того, волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm обнаружили очередные доказательства участия вооруженных сил России в оккупации Крыма.
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