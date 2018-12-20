Кадровые военные РФ и ''пушечное мясо'': в сеть слили данные 1500 террористов Донбасса

В сети обнародовали данные почти 1500 членов незаконных вооруженных формирований, орудующих на оккупированной Россией территории Донбасса.

Материалы, собранные волонтерами "Украинского киберальянса" и команды InformNapalm, опубликованы по ссылке.

"Решили сделать своеобразный подарок потомкам чекистов в их "профессиональный" день", — отметили авторы базы данных, указав на то, что 20 декабря в России отмечается как День работника органов безопасности РФ.

Часть опубликованной информации Скриншот

Часть опубликованной информации Скриншот

Часть опубликованной информации Скриншот

Волонтеры подготовили список военных 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (Донецк) российской оккупационной армии. Они подчеркнули, что информация была передана в соответствующие правоохранительные органы Украины.

"Анализ списка демонстрирует гибридный характер российской агрессии: в состав 3-й ОМСБр входят российские кадровые военные, российские наемники, а также коллаборационисты, которые используют как пушечное мясо", — сказано в материале.

Иллюстрация. Террорист самопровозглашенной республики Новое Время

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились данные российских офицеров и летчиков 55-го отдельного вертолетного полка, который атаковал корабли ВСМ Украины в Керченском проливе.

Кроме того, волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm обнаружили очередные доказательства участия вооруженных сил России в оккупации Крыма.