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Кадровые военные РФ и ''пушечное мясо'': в сеть слили данные 1500 террористов Донбасса

1.4тЧитать материал на украинском

В сети обнародовали данные почти 1500 членов незаконных вооруженных формирований, орудующих на оккупированной Россией территории Донбасса.

Материалы, собранные волонтерами "Украинского киберальянса" и команды InformNapalm, опубликованы по ссылке.

"Решили сделать своеобразный подарок потомкам чекистов в их "профессиональный" день", — отметили авторы базы данных, указав на то, что 20 декабря в России отмечается как День работника органов безопасности РФ.

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Часть опубликованной информации

Часть опубликованной информации

Скриншот

Часть опубликованной информации

Часть опубликованной информации

Скриншот

Часть опубликованной информации

Часть опубликованной информации

Скриншот

Волонтеры подготовили список военных 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (Донецк) российской оккупационной армии. Они подчеркнули, что информация была передана в соответствующие правоохранительные органы Украины.

"Анализ списка демонстрирует гибридный характер российской агрессии: в состав 3-й ОМСБр входят российские кадровые военные, российские наемники, а также коллаборационисты, которые используют как пушечное мясо", — сказано в материале.

Иллюстрация. Террорист самопровозглашенной республики

Иллюстрация. Террорист самопровозглашенной республики

Новое Время

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились данные российских офицеров и летчиков 55-го отдельного вертолетного полка, который атаковал корабли ВСМ Украины в Керченском проливе.

Кроме того, волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm обнаружили очередные доказательства участия вооруженных сил России в оккупации Крыма.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ЛНРРоссияНовости Донбасса
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