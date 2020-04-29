Обнародованы новые доказательства преступлений Путина на Донбассе
Оккупация шахтерского города Кадиевка (бывший Стаханов) на Луганщине стала возможной благодаря непосредственному участию России и так называемых донских казаков. В результате город стал тыловым штабом незаконных вооруженных формирований.
Об этом заявляется в отчете Украинского Хельсинского союза по правам человека, передает "Укринформ". Отчет собран на основе свидетельств бывших жителей города, сообщений в СМИ и соцсетях. Касательно Кадиевки было опрошено 27 свидетелей событий.
"Это уже восьмой отчет о захвате разных городов Донбасса. Эти документы помогут не только сохранить свидетельство о преступлениях вооруженных формирований РФ на нашей территории, но и позволят привлечь преступников к ответственности, а пострадавшим получить компенсации. Отчет можно использовать для полноценного расследования следователями Международного уголовного суда. Часть из этих материалов уже стали материалами дел в Европейском суде по правам человека", – отметил координатор Центра документирования УХСПЧ Алексей Беда.
Он добавил, что над отчетом эксперты работали полгода. "Это был для нас вызов, потому что Кадиевка остается на оккупированной территории. В отчете говорится о событиях 2014–2015 годов, когда были жестокие проявления насилия – пытки, убийства, обстрелы жилых массивов", – сказал правозащитник.
Так, в августе 2014-го оккупантами были обстреляны жилые районы города.
"Мы создали карту, на ней можно увидеть, что места обстрелов – микрорайоны Ромашка и Стройгородок – находятся достаточно удалено от дислокации военных, и на самом деле в этот период Кадиевка стала тыловым штабом незаконных вооруженных формирований, подконтрольных РФ.
Мы насчитали 17 пунктов, где они размещались, в двух из них содержались пленные. Мы предполагаем, что их использовали в качестве живых щитов от обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности микрорайон Ромашка был обстрелян, по свидетельствам очевидцев, из города Калинове, которое было и остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Мы предполагаем, что эти обстрелы проводились именно оккупационными войсками с целью нагнетания страха и ненависти к Украине", – рассказал Беда.
Он назвал имена людей, которые должны быть привлечены к суду. Среди них Николай Козицын – русский, уроженец Новочеркасска, который руководил группировкой донских казаков, Кузовльов Сергей Юрьевич (псевдоним "Тамбов") – генерал-майор вооруженных сил РФ, с Кадиевки руководил боевыми действиями.
Во время событий 2014-2015 годов в Кадиевке пропало без вести много людей. Установлено до 10 человек, но на самом деле их гораздо больше.
В свою очередь Евгений Шляхтин, бывший пленник и житель Кадиевки, рассказал, что 21-22 июля 2014 года, когда город уже был полностью оккупирован и в него вошли около 1,5 тысячи донских казаков, начались облавы на проукраински настроенных людей.
"31 июля в мой рабочий кабинет ворвались 6 автоматчиков с нашивками "Новороссия", "Россия", избили, арестовали, пытали. Затем было 30 суток пыток и допросов. И в течение этого времени мимо меня прошли около 200 человек, об одном я точно знаю, что его жестоко пытали и он погиб. Все эти люди были гражданские", – рассказал Шляхтин.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в ОБСЕ заявили, что новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидается 13-14 мая.