К взятке руководителям НАБУ и САП могли быть причастны работники Офиса генпрокурора: появились подробности

К факту предложения взятки в $6 млн руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщили на брифинге 13 июня руководители НАБУ Артем Сытник и САП Назар Холодницкий, взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.

Назар Холодницкий и Артем Сытник

По словам Сытника, злоумышленники требовали, чтобы производство относительно Злочевского было закрыто до 14 июня, когда он празднует день рождения.

НАБУ и САП использовали для разоблачения вымогателей поддельное постановление о закрытии этого производства. В результате были задержаны три человека, в том числе первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве.

Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.369 (предложение взятки) УК Украины, санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Что касается двух других задержанных, то по ним уже подготовлены проекты подозрений.

Также проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

"Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, который занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг Едрей по поводу того, действительно это решение не только на бумаге, а отмечено в Едрей", – отметил Холодницкий.

Он призвал генпрокурора Ирину Венедиктову провести служебное расследование по данному факту и сообщить обществу, есть ли состав правонарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL: