К взятке руководителям НАБУ и САП могли быть причастны работники Офиса генпрокурора: появились подробности
К факту предложения взятки в $6 млн руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора Украины.
Как сообщили на брифинге 13 июня руководители НАБУ Артем Сытник и САП Назар Холодницкий, взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.
По словам Сытника, злоумышленники требовали, чтобы производство относительно Злочевского было закрыто до 14 июня, когда он празднует день рождения.
НАБУ и САП использовали для разоблачения вымогателей поддельное постановление о закрытии этого производства. В результате были задержаны три человека, в том числе первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве.
Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.369 (предложение взятки) УК Украины, санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Что касается двух других задержанных, то по ним уже подготовлены проекты подозрений.
Также проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.
"Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, который занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг Едрей по поводу того, действительно это решение не только на бумаге, а отмечено в Едрей", – отметил Холодницкий.
Он призвал генпрокурора Ирину Венедиктову провести служебное расследование по данному факту и сообщить обществу, есть ли состав правонарушения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере $6 млн.
По информации журналиста Юрия Бутусова, среди задержанных также директор по правовым вопросам компании Злочевского Burisma Андрей Кича.
Журналист уточнил, что деньги чиновник налоговой передавал Евгению Шевченко, который уже сотрудничал с НАБУ по громким уголовным делам.
В машине Ильяшенко обнаружили миллион долларов, который, как отмечает Бутусов, был передан ему за посредничество.